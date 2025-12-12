Свет у украинцев "воруют" цирки и сауны: станут ли графики меньше после ревизии Кабмина

Три из пяти тысяч объектов критической инфраструктуры на самом деле не соответствуют критериям

К объектам критической инфраструктуры, согласно закону Украины, относятся 17 категорий – управление, энергообеспечение, здравоохранение, оборона и другие. Однако, среди этих категорий не указаны заведения, предоставляющие развлекательные услуги. Несмотря на это, такие есть среди самого перечня важных объектов.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, около 3 тысяч объектов – бань, саун, ресторанов и даже торговых центров и цирков – занесены в список объектов, которым не только не отключают свет, но и которых освободили от платы за электроэнергию. "Телеграф" расскажет детали того, как правительство планирует с этим бороться и будут ли их меры действенными.

Обесточить всех не получится?

Из пяти с лишним тысяч критических предприятий, более трех тысяч — "трудно отнести к таковым". В то время, когда потребители живут в ограничениях электроснабжения, продолжающихся по 16 часов, со светом работают цирки, фитнес-залы и торговые центры – как критически важные для экономики во время военного положения.

В комментарии "Телеграфу" председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев подтвердил, что это утверждение правдиво, однако частично. По его словам, на подстанциях есть так называемые "ячейки", на которую может быть запитана, например, воинская часть.

"Поэтому не обесточивают объекты на этой линии. Чтобы их обесточить, необходимо иметь отдельную "ячейку" или телемеханику к каждому", – говорит он.

Постановлением КМУ от 24.05.2024 № 600 утвержден порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Согласно пункту 30, к перечню критически важных объектов с приоритетным электроснабжением относятся объекты энергетической и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, учреждения здравоохранения, воинские части, предприятия оборонного комплекса и железнодорожного транспорта, предприятия, важные для продовольственной, экономической или энергетической безопасности, производства с непрерывным циклом, электронные коммуникационные сети и органы государственной власти.

Перечни критически важных объектов формируют и утверждают областные и Киевская городская государственные администрации, а информация о них имеет ограниченный доступ.

Что предлагает делать Кабмин

Кабинет Министров действительно принял решение срочно пересмотреть перечень объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. На всю процедуру отведено всего два дня, и за это время местные администрации должны полностью обновить списки критической инфраструктуры, исключив из них те объекты, которые не соответствуют статусу критически важных.

По новому подходу под отключение могут попасть предприятия и учреждения, не имеющие прямого отношения к оборонной сфере и подключенные к подстанциям облэнерго на общих условиях.

"В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным", – написала в Telegram-канале Юлия Свириденко.

Станислав Игнатьев объяснил механизм, который правительство применяет для обновления перечней. По его словам, центральные военные администрации направили соответствующие запросы в облэнерго и энергоснабжающие компании, которые должны предоставить свои списки объектов.

После этого ЦВА осуществят пересмотр и передадут обновленную информацию в Кабмин.

Действенным это не будет, поскольку облэнерго не предоставят быстро информацию, особенно, частные. Это как с бронированием: готовится пакет документов относительно критичности предприятия и от уровня важности подается или в ВГА, а ВГА дальше ходатайствует, или передает в отраслевое министерство Станислав Игнатьев

Алексей Кучеренко в комментарии "Телеграфу" отметил, что пересмотр списков является необходимым шагом, ведь в течение длительного времени в них попадали объекты, которые не имели никакого отношения к критической инфраструктуре.

Там была коррупционная схема, как по мне, сомнения нет. Только не надо все на энергетиков валить. Потому что эти статусы давали и ОГА, и Министерство, и Минэкономики, если я не ошибаюсь Алексей Кучеренко

Кучеренко подчеркнул: наведение порядка все же даст результат, ведь система давно нуждалась в очистке.

Надежды на уменьшение графиков напрасны?

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что решение о пересмотре критической инфраструктуры было принято с целью поддержки населения, ведь высвобожденные объемы электроэнергии будут направлены на бытовые нужды граждан.

В то же время, правительство обязало коммунальные службы отключить декоративную и рекламную подсветку зданий, парков и части дорог, а сэкономленную электроэнергию переориентировать для потребителей.

Однако даже после очистки списков и дополнительных мер экономии украинцам не стоит ожидать быстрого возвращения к стабильному электроснабжению, говорит Владимир Омельченко.

"Этого не будет, поскольку дефицит генерации и сетевые ограничения намного больше, но некоторое, незначительное снижение продолжительности отключений будет, что в нынешних условиях тоже ценно", — объясняет эксперт.

Он также отмечает, что правительству нужно быть готовым к худшему сценарию, учитывая попытки России разделить украинскую энергосистему по Днепру. В случае реализации такого плана государству придется максимально ограничить работу крупных промышленных предприятий, сохранив приоритет за бытовыми потребителями и объектами жизнеобеспечения.

Ранее "Телеграф" писал, что российские атаки по энергетической инфраструктуре продолжаются уже третий год подряд. Каждый массированный удар оставляет миллионы украинцев без электроснабжения на 12–18 часов в сутки. Обстрелы выводят из строя теплоэлектростанции и высоковольтные линии, что приводит к критическому состоянию энергосистемы страны.