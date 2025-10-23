"Не ваше дело": судья из Миротворца получает огромную зарплату и живет в подозрительном доме (фото)

Судья Киевского апелляционного суда Иван Рыбак, который засыпал на заседаниях и был внесен в базу "Миротворец", зарабатывает приличные суммы, служа Фемиде. Но его декларация показалась подозрительной НАПК.

"Телеграф" рассказывает о состоянии известного киевского судьи.

Кто такой Иван Рыбак — от "Миротворца" до конфуза на заседании

Иван Рыбак – судья Киевского апелляционного суда. У него солидный послужной список, однако некоторые дела в нем оказались скандальными. Так, например, как пишет ТСН, Судья Иван Рыбак принял ряд крайне сомнительных решений, например, по делам подозреваемых в коррупции экссудьи Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика, бывшего руководителя государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, экспомощника Николая Азарова и директора компании "Танос Текнолоджи" Николая Петренко.

В базе "Миротворец" его фамилия указывается в перечне судей, причастных к преследованию активистов последнего Майдана.

Фонд "Деюре" утверждает, что Рыбак входил в коллегию судей, отпустивших под домашний арест Дмитрия Садовника, экс-заместителя командира роты Беркут, обвиняемого в убийстве 39 участников Майдана.

Также Рыбак за время работы в суде успел побывать и в конфузных ситуациях, например, он отличился на заседании по делу семьи Гринкевичей. Последние, напомним, подозреваются в масштабном хищении денег на нужды военных.

Рыбак во время заседания буквально уснул. Видео завирусилось в сети.

На кадрах можно увидеть, как судья тихонько спит во время рассмотрения дела и лишь иногда реагирует на отдельные слова, пытаясь открыть глаза. Правда, ему это не очень удавалось.

"Фемида не слепа, она просто спит", — подписали видео пользователи сети.

Что в декларации киевского судьи

Согласно данным в декларации за 2024 год, судье принадлежит:

квартира в Киеве на 50 квадратов (от государства);

cовместная квартира с женой в столице на 100 квадратов;

два гаража;

Его супруге принадлежит земельный участок в селе Мощун Киевской области (12 соток);

Также у нее есть недостроенная квартира в Киеве на 57 квадратов, которая была приобретена в 2007 году.

В графе транспортных средств указано, что у Ивана Рыбака есть автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года выпуска. Он был куплен в 2020 году за 1 340 000 грн.

За 2024 год Рыбак заработал:

3 159 951 гривен зарплаты в суде;

Также он получил пенсию в размере 785 182 гривен;

Проценты с банка составили 25 981 гривен.

Его супруга тем временем заработала 113 600 грн в Финансово-правовом колледже. Проценты в банке — 1 475 грн.

Сбережения:

Наличными судья хранит 300 000 гривен, 40 000 долларов (более полутора миллиона гривен) и 35 000 евро (~ полтора миллиона гриве). На банковских счетах у него в целом 704 602 гривен, а его жены на банковских счетах в целом — 5 441 грн.

Расследования в СМИ и подозрение НАПК

Несмотря на указанные данные в декларации журналисты-расследователи решили более детально изучить состояние судьи и обнаружили несколько подозрительных мометов, которые после заинтересовали и НАПК.

В частности, в материале проекта "Хапуга.ua" говорится, что журналистам удалось обнаружить, что жена судьи Елена Анатольевна на самом деле может якобы проживать в большом доме где-то за городом. Расположение этого дома удалось установить. Им является коттедж почти 300 квадратных метров расположен в селе Тарасовка под Киевом. Он зарегистрирован на тещу судьи – Макаренко Марии Андреевне.

Работник, выполнявший там какие-то работы, сказал журналистом, что в этом доме проживает теща судьи. Однако сама владелица Мария сообщила, что в ее доме проживают дочь Елена и ее муж Иван Алексеевич Рыбак, а сама живет по соседству в небольшом доме. Женщина говорит, что дом строили за общие деньги.

Жена судьи Елена также заявила, что дом строили за общие средства.

Также журналисты отметили, что в 2006 году жена судьи стала владелицей земельного участка в 12 соток в селе Мощун под Киевом. А в 2021 году семья Рыбаков выкупила еще 12 соток — соседний участок.

По данным гугл-карты, там построен свежий фундамент площадью 150 квадратных метров, следовательно, подозревают расследователи, – это также объект незавершенного строительства. И ни нового участка, ни фундамента в декларации нет.

Также журналисты обнаружили подозрительное и с автопарком судьи. Так, в 2021 году в декларации судьи появляется Volkswagen Touareg, а Toyota rav4, принадлежавшая супруге судьи – исчезает. Toyota зарегистрировали на сына, но пользоваться ею, утверждается в материале, продолжает судья.

Реакция НАПК

Как пишет ТСН, после выхода сюжета "Хапуга.ua" Национальное агентство по предупреждению коррупции, провело полную проверку его деклараций и нашло там не одно нарушение. Материалы уже направили в суд.

В официальном письме Агентство подтвердило, что судья не задекларировал имущество на 1 580 000 гривен:

"По результатам полных проверок деклараций за 2021 — 2023 годы, установлены признаки правонарушения, а именно отражение субъектом декларирования недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на общую сумму 526 838,00 грн, 527 656,40 грн и 526 838,00 грн соответственно, чем нарушены требования Закона о предотвращении коррупции".

Как отреагировал судья

На прямые вопросы о недвижимости своей семьи судья, как пишет ТСН, просто отмалчивается.

Я ничего вам не буду рассказывать. Там в протоколе все написано заявил Рыбак

Судья Рыбак резко ответил, что все это — не наше дело. На вопрос, чье, отвечает, что его жены.

