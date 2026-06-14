Фанатка на ЧМ-2026 одним взглядом показала всю боль нации (фото)

Поражение любимой команды очень болезненно для болельщиков

В воскресенье, 14 июня, сборная Турции проиграла Австралии (0:2) на чемпионате мира по футболу-2026. Режиссер трансляции поймал в кадр расстроенную турецкую болельщицу, которая с трибун внимательно следила за последними минутами игры

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Турция проиграла стартовый матч на ЧМ-2026

Расстроенная турецкая болельщица завирусилась в сети

У турецкой команды есть еще 2 матча, чтобы исправить ситуацию на Мундиале

Стоп-кадр с девушкой вмиг стал вирусным в сети. Ее эмоции передали состояние всех турецких болельщиков, которые даже не думали о поражении в первой игре, сообщает "Телеграф".

Красивая болельщица сборной Турции засветилась в кадре в компенсированное ко второму тайму время. В ее лице видна безнадежность и грусть. В сети отметили, что сборная Турции разбила ей сердце.

Турецкая болельщица на ЧМ-2026

Видеообзор матча Австралия - Турция

Добавим, что на ЧМ-2026 турки также сыграют против Парагвая и США. Эти игры пройдут 20 и 25 июня соответственно.

Турецкая болельщица на матче ЧМ-2026 Турция - Австралия/Фото: Getty Images

Турецкая болельщица в фан-зоне в Стамбуле/Фото: Getty Images

Турецкая болельщица на матче ЧМ-2026 Турция - Австралия/Фото: Getty Images

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.