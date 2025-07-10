Охладить комнату в жару влетит в копеечку? Сколько потребляет кондиционер

Но в такую адскую жару не каждый может обойтись без него

Украина переживает очередную волну чрезвычайной жары, охватившей часть регионов. В отдельных городах температура воздуха, грунта и асфальта достигает критических значений, а синоптики прогнозируют дальнейшее обострение ситуации. Из-за сильной жары потребление электроэнергии в Украине выросло, а при появлении наблюдаемого дефицита "Укрэнерго" может ввести графики отключений света.

Точное количество электроэнергии, потребляемой кондиционером за день или месяц, определить сложно — на это влияют многочисленные факторы, отмечают в торговой сети Moyo, впрочем, ориентировочные цифры все же доступны.

Специалисты утверждают, что расход электроэнергии кондиционером обычно не слишком высок, особенно если сравнивать его с постоянно работающими приборами вроде холодильника. А при выборе энергоэффективной модели они могут быть еще ниже.

Что такое потребляемая мощность

Кроме мощности охлаждения или обогрева, кондиционер имеет еще один важный параметр – потребляемую мощность, то есть количество электроэнергии, используемое устройством в работе. Оба эти показателя указаны в технической документации.

Однако следует учитывать, что фактическое энергопотребление часто отличается от того, что заявил производитель. Это не свидетельствует о недобросовестности компании. Дело в том, что тестирование проводится по стандарту ISO 5151, предусматривающему определенные идеальные условия:

температура наружного воздуха — 35°C, а в помещении — 27°C;

продолжительность работы — максимум 2 часа в сутки;

окна и двери закрыты.

В настоящих условиях эксплуатации эти характеристики, естественно, другие, поэтому и фактическое потребление электроэнергии может значительно различаться.

Что влияет на потребление энергии

Существует три основных фактора, которые определяют уровень энергопотребления прежде всего для инверторных кондиционеров.

Режимы работы

На потребление энергии влияют:

заданная температура;

активированные функции (например, осушение или ионизация);

общая продолжительность работы.

Хотя разница в потреблении за один час незначительна, за длительный период – неделю или месяц – она может стать ощутимой.

Работа компрессора

Чем медленнее вращается двигатель компрессора, тем меньше электроэнергии тратит устройство. Наиболее экономичными считаются инверторные модели. Они не выключаются полностью по достижении заданной температуры, а просто снижают обороты до минимального уровня, сохраняя стабильный режим работы. В то время как классические кондиционеры постоянно работают на полную мощность.

Температурная разница

Чем больше разница между температурой в помещении и на улице, тем больше энергии требуется кондиционеру, чтобы достичь желаемого результата. Именно поэтому в жаркие дни расходы растут.

Сколько энергии кондиционер потребляет в час

Совершенно точно предусмотреть потребление невозможно. Изменяется погода, изменяются настройки кондиционера, интенсивность использования – все это влияет на результат. Однако ориентировочные показатели можно рассчитать.

В среднем бытовой кондиционер, рассчитанный на помещение площадью 15–20 м², потребляет около 1 кВт электроэнергии в час.

Устройства с традиционной системой работы (старт-стоп) работают с перерывами, включаясь и выключаясь, в то время как инверторные модели постоянно остаются включенными, но функционируют на минимальной мощности большую часть времени. Благодаря этому общее потребление за месяц у них обычно меньше.

Окончательные затраты могут изменяться в зависимости от продолжительности работы, температурных условий и функциональных настроек.

Напомним, многие вагоны "Укрзализныци" имеют кондиционеры, но их эффективность может зависеть от модели и скорости движения поезда. Поэтому еще на стадии покупки билета следует обращать внимание на то, есть ли у вагона отметка о кондиционере, поскольку это сигнал о стабильной работе системы.