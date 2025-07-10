Охладить комнату в жару влетит в копеечку? Сколько потребляет кондиционер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Но в такую адскую жару не каждый может обойтись без него
Украина переживает очередную волну чрезвычайной жары, охватившей часть регионов. В отдельных городах температура воздуха, грунта и асфальта достигает критических значений, а синоптики прогнозируют дальнейшее обострение ситуации. Из-за сильной жары потребление электроэнергии в Украине выросло, а при появлении наблюдаемого дефицита "Укрэнерго" может ввести графики отключений света.
Точное количество электроэнергии, потребляемой кондиционером за день или месяц, определить сложно — на это влияют многочисленные факторы, отмечают в торговой сети Moyo, впрочем, ориентировочные цифры все же доступны.
Специалисты утверждают, что расход электроэнергии кондиционером обычно не слишком высок, особенно если сравнивать его с постоянно работающими приборами вроде холодильника. А при выборе энергоэффективной модели они могут быть еще ниже.
Что такое потребляемая мощность
Кроме мощности охлаждения или обогрева, кондиционер имеет еще один важный параметр – потребляемую мощность, то есть количество электроэнергии, используемое устройством в работе. Оба эти показателя указаны в технической документации.
Однако следует учитывать, что фактическое энергопотребление часто отличается от того, что заявил производитель. Это не свидетельствует о недобросовестности компании. Дело в том, что тестирование проводится по стандарту ISO 5151, предусматривающему определенные идеальные условия:
- температура наружного воздуха — 35°C, а в помещении — 27°C;
- продолжительность работы — максимум 2 часа в сутки;
- окна и двери закрыты.
В настоящих условиях эксплуатации эти характеристики, естественно, другие, поэтому и фактическое потребление электроэнергии может значительно различаться.
Что влияет на потребление энергии
Существует три основных фактора, которые определяют уровень энергопотребления прежде всего для инверторных кондиционеров.
Режимы работы
На потребление энергии влияют:
- заданная температура;
- активированные функции (например, осушение или ионизация);
- общая продолжительность работы.
Хотя разница в потреблении за один час незначительна, за длительный период – неделю или месяц – она может стать ощутимой.
Работа компрессора
Чем медленнее вращается двигатель компрессора, тем меньше электроэнергии тратит устройство. Наиболее экономичными считаются инверторные модели. Они не выключаются полностью по достижении заданной температуры, а просто снижают обороты до минимального уровня, сохраняя стабильный режим работы. В то время как классические кондиционеры постоянно работают на полную мощность.
Температурная разница
Чем больше разница между температурой в помещении и на улице, тем больше энергии требуется кондиционеру, чтобы достичь желаемого результата. Именно поэтому в жаркие дни расходы растут.
Сколько энергии кондиционер потребляет в час
Совершенно точно предусмотреть потребление невозможно. Изменяется погода, изменяются настройки кондиционера, интенсивность использования – все это влияет на результат. Однако ориентировочные показатели можно рассчитать.
В среднем бытовой кондиционер, рассчитанный на помещение площадью 15–20 м², потребляет около 1 кВт электроэнергии в час.
Устройства с традиционной системой работы (старт-стоп) работают с перерывами, включаясь и выключаясь, в то время как инверторные модели постоянно остаются включенными, но функционируют на минимальной мощности большую часть времени. Благодаря этому общее потребление за месяц у них обычно меньше.
Окончательные затраты могут изменяться в зависимости от продолжительности работы, температурных условий и функциональных настроек.
Напомним, многие вагоны "Укрзализныци" имеют кондиционеры, но их эффективность может зависеть от модели и скорости движения поезда. Поэтому еще на стадии покупки билета следует обращать внимание на то, есть ли у вагона отметка о кондиционере, поскольку это сигнал о стабильной работе системы.