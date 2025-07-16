В ДТЭК предупредили о коварстве кондиционера. Смотрите, сколько вы можете сэкономить

Энергетики советуют чистить фильтры кондиционера как минимум раз в месяц

Кондиционер потребляет немало электроэнергии, в летнюю жару из-за него платежка может вырасти на 1 900 гривен в месяц. При этом энергетики не советуют выставлять температуру ниже 24 градусов, ведь каждый градус увеличит сумму платежа на 8%.

В ДТЭК напомнили, что в условиях жары кондиционер может выйти из строя быстрее, или просто "съедать" кучу лишней электроэнергии. Температуру лучше держать в пределах 24-26 градусов.

"Если ставите меньше, каждый градус ниже 22 прибавляет к счету до 8%", — пояснили в ДТЭК.

Чтобы снизить риск поломки техники и сумму в платежках, энергетики советуют чистить фильтры кондиционера как минимум раз в месяц. Также хотя бы раз в год нужно вызвать мастера, чтобы проверить систему.

Сколько стоит месяц работы кондиционера

В среднем кондиционер в комнате 18-20 квадратных метров потребляет от 2,2 до 3,36 кВт/ч. Если он будет работать примерно 6 часов (с 12:00 до 18:00) каждый день, то в день это обойдется в 64,65 грн. За месяц (30 дней) "набежит" 1 939 гривен, будет использовано около 360 кВт электроэнергии.

На сколько увеличится платежка, если снизить температуру ниже 22 градусов

Таким образом, учитывая, что 8% от 1939 грн равно 155,12, снижение температуры всего на 2 градуса (с 22 до 20) обойдется (155,12 × 2) в 310,24 грн. Комфортная температура для человека в помещении обычно составляет от 20 до 22 градусов. Если держать ее на уровне 22 градусов, вы не сильно почувствуете разницу, а сэкономить сможете 310 гривен в месяц, почти 1000 гривен за три летних месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как охладить помещение без кондиционера. Создать прохладу в жару можно и без него.