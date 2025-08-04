Кондиционер не понадобится: существуют растения, которые могут охладить вашу комнату

Эти растения очистят воздух в вашем доме

В летнюю жару актуальным вопросом становится, как охладиться. Решением могут стать некоторые комнатные растения, которые охлаждают воздух, а еще очищают его. Это один из способов, как сделать комфортную температуру в помещении без приборов.

Растениям характерен процесс транспирации – испарение воды с поверхности листьев. Это предохраняет их от перегрева и снижает температуру воздуха вокруг листьев на несколько градусов. Такой процесс придает воздуху влажность и в комнате становится свежее. Издание Irish Star назвало пять растений, которые сделают в вашем доме приятный микроклимат.

Пальма арека

Это растение способно к быстрой транспирации – выделение в воздух много влаги. Ей не требуется большого количества света и особых условий для развития. Поэтому уход за пальмой не будет занимать много времени.

Пальма арека, фото faterra.com

В то же время пальма арека добавит экзотики в ваш дом или квартиру и будет красиво выглядеть в сочетании с другими комнатными растениями.

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник хорошо выделяет влагу, поэтому воздух станет в разы чище. Ее лучше ставить в ванных комнатах и кухнях, поскольку ей нужна влажная среда. Требований в уходе этого растения больше, чем у пальмы ареки. Она нуждается в постоянном опрыскивании и высокой влажности.

Бостонский папоротник, фото Freepik

Алое вера

Алоэ вера оптимально хранить в прохладном месте. В то же время преимуществом этого растения является то, что оно не требует много воды. Поэтому это хороший вариант для тех, кто не имеет много времени, чтобы ухаживать за насаждениями.

Алое вера, фото Freepik

Алоэ вера очищает воздух от вредных веществ и увлажняет его, поэтому температура воздуха в доме становится ниже. Лучше всего размещать это растение в спальне или там, где вы проводите много времени.

Лилия мира

Лилия мира привлекает своими нежными цветами кремового оттенка, ведь выглядит красиво в любом помещении. Она хорошо очищает воздух, делая его свежим и приятным. Кстати, другое название растения – спатифиллум. Цветы поглощают химические вещества и расщепляют их в землю.

Лилия мира, infoportal.in.ua

Сансевьерия

Это растение в народе часто называют "Щучий хвост", так что это может быть более узнаваемым названием для вас. Сансевьерия способна очищать воздух от вредных соединений и оказывает охлаждающий эффект.

Сансевьерия, фото Pinterest

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