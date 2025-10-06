Каштаны у населения скупают по цене в 250 раз дешевле рыночной. Кто их продает и зачем

Каштановый бизнес осенью в Украине набирает обороты

С началом осени активно начинают продавать каштаны. Население сдает их в пункты приема почти за копейки, а на выходе продают товар за немалые деньги.

Что нужно знать:

Каштаны принимают по цене 4 грн за 1 кг

От чего зависит стоимость сырья

Почему на выходе каштаны стоят по 150–300 грн

Как рассказывает "Телеграф", стоимость каштанов от населения достаточно низкая. Ведь пункты приема покупают их фактически за даром — где-то по 4 грн за кг. Конечно есть места, которые предлагают и 6 грн. Но подавляющее большинство предложений бюджетно.

Здесь следует отметить, что даже каштаны на пункте приема имеют свои требования — плоды должны быть свежими и сухими, не пересохшими, не сопревшими и не поврежденными.

Низкая стоимость обусловлена тем, что сначала каштаны покупает пункт приема, потом он перепродает их оптовику, который уже сушит и фасует товар. А затем он продается фармацевтическим или другим компаниям. Благодаря такой длинной цепи образуются немалая сумма.

Одна из заготовительниц пункта приема вторсырья Вера рассказала, что оптовику отдает двести-четыре килограмма. Невысокая цена обусловлена тем, что реализуется товар небольшими партиями.

"Сегодня приняли — сегодня же и продали оптовикам. Они сами у нас забирают. У нас нет условий для высушивания плодов, как у крупных заготовителей. Цена на каштаны зависит от объемов", — рассказывает женщина.

На рынке каштаны продают не менее 100-150 грн за 1 кг. И это обычные лошадиные каштаны, которых в каждом городе Украины очень много. Если посчитать, то выходит, что процентная разница между первым пунктом приема и продажей готовой продукции составляет более 200%. При этом есть в сети объявления, согласно которым каштаны вообще продают за 300 грн. Здесь процент навара составит примерно 400%.

Отметим, что каштаны собирают для различных отраслей промышленности и пищевых нужд — для фармацевтики (изготовление лекарства от варикоза и для укрепления сосудов), косметологии (кремы и мази), кормопроизводства (как питательное сырье для животных), а также для создания биотоплива. Собирают их для переработки, часто продавая как вторсырье.

