Каштаны у населения скупают по цене в 250 раз дешевле рыночной. Кто их продает и зачем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Каштановый бизнес осенью в Украине набирает обороты
С началом осени активно начинают продавать каштаны. Население сдает их в пункты приема почти за копейки, а на выходе продают товар за немалые деньги.
Что нужно знать:
- Каштаны принимают по цене 4 грн за 1 кг
- От чего зависит стоимость сырья
- Почему на выходе каштаны стоят по 150–300 грн
Как рассказывает "Телеграф", стоимость каштанов от населения достаточно низкая. Ведь пункты приема покупают их фактически за даром — где-то по 4 грн за кг. Конечно есть места, которые предлагают и 6 грн. Но подавляющее большинство предложений бюджетно.
Здесь следует отметить, что даже каштаны на пункте приема имеют свои требования — плоды должны быть свежими и сухими, не пересохшими, не сопревшими и не поврежденными.
Низкая стоимость обусловлена тем, что сначала каштаны покупает пункт приема, потом он перепродает их оптовику, который уже сушит и фасует товар. А затем он продается фармацевтическим или другим компаниям. Благодаря такой длинной цепи образуются немалая сумма.
Одна из заготовительниц пункта приема вторсырья Вера рассказала, что оптовику отдает двести-четыре килограмма. Невысокая цена обусловлена тем, что реализуется товар небольшими партиями.
"Сегодня приняли — сегодня же и продали оптовикам. Они сами у нас забирают. У нас нет условий для высушивания плодов, как у крупных заготовителей. Цена на каштаны зависит от объемов", — рассказывает женщина.
На рынке каштаны продают не менее 100-150 грн за 1 кг. И это обычные лошадиные каштаны, которых в каждом городе Украины очень много. Если посчитать, то выходит, что процентная разница между первым пунктом приема и продажей готовой продукции составляет более 200%. При этом есть в сети объявления, согласно которым каштаны вообще продают за 300 грн. Здесь процент навара составит примерно 400%.
Отметим, что каштаны собирают для различных отраслей промышленности и пищевых нужд — для фармацевтики (изготовление лекарства от варикоза и для укрепления сосудов), косметологии (кремы и мази), кормопроизводства (как питательное сырье для животных), а также для создания биотоплива. Собирают их для переработки, часто продавая как вторсырье.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине вырастет цена на продукты из-за похолодания.