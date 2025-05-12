Эрдоган - миротворец. Плюс ли это для Украины и в чем выгода Турции

Эрдоган наращивает международную роль Турции, выражая готовность стать посредником между Украиной и Россией

На протяжении последнего десятилетия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно выступает с мирными инициативами. Тем самым он стремится позиционировать Турцию как посредника в международных конфликтах.

В частности, резонансной темой в последние дни является предложение главы Кремля Владимира Путина провести переговоры с Украиной 15 мая и площадкой для этого сделать именно Турцию. "Телеграф" в этом материале собрал мирные инициативы Эрдогана и Турции для Украины, а также мнение различных экспертов по данному поводу.

Главные заявления Эрдогана по Украине

За время своего президентства турецкий лидер неоднократно делал высказывания об Украине. Из них можно сделать вывод, что он не поддерживает аннексию Крыма Россией, а также выступает за скорейшее прекращение войны.

В 2014 году Эрдоган также сказал, что позиция Турции в части разрешения кризиса в Крыму мирными методами и на основе сохранения территориальной целостности Украины является твердой и неизменной.

и на основе сохранения территориальной целостности Украины является твердой и неизменной. В 2016 году Эрдоган обещал, что его страна будет помогать Украине в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности страны. Соответствующие обещания президент Украины Петр Порошенко получил от Эрдогана в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

и территориальной целостности страны. Соответствующие обещания президент Украины Петр Порошенко получил от Эрдогана в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", — говорил Эрдоган в 2017 году.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины . Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", – отметил Эрдоган в 2019 году во время встречи с Зеленским.

. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", – отметил Эрдоган в 2019 году во время встречи с Зеленским. "Турция не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага", — заявил президент Турции в августе 2023.

и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага", — заявил президент Турции в августе 2023. "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной . Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права", — сказал Эрдоган в видеообращении к участникам Четвертого саммита лидеров Крымской платформы в сентябре 2024 года.

. Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права", — сказал Эрдоган в видеообращении к участникам Четвертого саммита лидеров Крымской платформы в сентябре 2024 года. "Мы все еще ждем установления постоянного мира и стабильности в Украине. Но по мере роста гонки вооружений пространство для дипломатии сужается ", — было сказано Эрдоганом на открытии Генассамблеи ООН в сентябре 2024.

", — было сказано Эрдоганом на открытии Генассамблеи ООН в сентябре 2024. "Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной , которые являются нашими соседями из Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", — заявлял Эрдоган 31 декабря 2024 года.

, которые являются нашими соседями из Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", — заявлял Эрдоган 31 декабря 2024 года. "Наша страна является идеальной для переговоров, которые, вероятно, произойдут между Украиной, Россией и Америкой", — подчеркнул турецкий лидер в феврале 2025 года.

которые, вероятно, произойдут между Украиной, Россией и Америкой", — подчеркнул турецкий лидер в феврале 2025 года. "В принципе, мы приветствуем желание господина Трампа закончить войну путем переговоров. Но здесь нельзя пренебрегать важным моментом. Путь к справедливому и прочному миру может быть открыт только с помощью уравнения, в котором представлены все соответствующие стороны", — говорил Эрдоган в феврале 2025.

Посредник между Путиным и Зеленским: 2021 год

В ноябре 2021 года турецкий лидер заявил о готовности стать посредником в переговорах между властями Украины и России. По его словам, Анкара наладила контакты с обоими государствами.

Эрдоган говорил, что Турция готова внести вклад в урегулирование напряженности в отношениях РФ и Украины. Он подчеркивал, что выступает за мир с акцентом на положение крымских татар. Другими словами, Анкара выступает за разрешение ситуации в Крыму и неоднократно обсуждала этот вопрос с российским президентом.

Следует отметить, что в РФ на этот счет имели совсем другое мнение. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов относительно предложения Турции — провести саммит по урегулированию ситуации на Донбассе с участием Зеленского и Путина — ответил, что российская сторона не является участником конфликта на Донбассе и на таком саммите решить проблему невозможно.

Украина в свою очередь поддерживала такую инициативу Турции.

Мирные инициативы: война в Украине / переговоры 2022 год

В начале полномасштабной войны, которую Россия устроила против Украины в феврале 2022 года, Турция стала второй площадкой для переговоров двух стран после Беларуси. 14-15 марта стороны провели очередной раунд переговоров. Эрдоган лично выражал готовность к посредничеству и прилагал усилия для поддержания диалога между сторонами.

В Стамбуле делегации обсуждали возможность прекращения огня, выплаты компенсаций за разрушение и вывод войск с территории Украины. 21 марта переговоры не сдвинулись с места. А уже 29 числа они продолжились в Стамбуле – тогда рассматривали вопросы гарантий безопасности для Украины и гуманитарных проблем.

По результатам встречи стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарной помощи. Это позволило спасти тысячи мирных жителей из районов активных боевых действий.

В июле 2022 в Стамбуле стороны согласовали создание Совместного координационного центра для обеспечения безопасности судоходства через черноморские порты Украины. Однако впоследствии Россия сорвала зерновое соглашение.

Зерновая инициатива

Зерновая инициатива, или "зерновая сделка", была заключена в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции, чтобы разблокировать экспорт украинского зерна из черноморских портов во время российско-украинской войны.

В июле 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в "сделке". РФ тогда объявила "временно опасными" часть нейтральных вод в Черном и Азовском морях, а все суда, которые следуют в украинские порты, она намерена была расценивать, как "законные цели". Тем самым РФ объявила блокаду украинских портов.

После этого Эрдоган неоднократно проводил переговоры с Путиным, пытаясь убедить его вернуться к соглашению. Однако по состоянию на май 2025 года существенного прогресса в этом направлении так и произошло.

После выхода России из "зернового соглашения" Украина смогла обеспечить безопасность судоходства самостоятельно.

Переговоры Украины и России в Турции 2025

11 мая 2025 года Путин выступил с предложением провести переговоры России и Украины в Турции 15 мая. Таким образом он буквально отверг предложение Украины о безусловном прекращении огня с 12 мая на 30 дней, о котором накануне говорил украинский президент.

Зеленский ответил на предложение Путина по переговорам и заявил, что Украина готова встречаться в Турции, но при условии, что Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переговоры необходимо провести хотя бы для того, чтобы понять, возможно ли соглашение в принципе.

Далее украинский президент сделал заявление, что готов встретиться с Путиным лично в Турции.

11 мая Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого подтвердил готовность провести переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.

Эрдоган – миротворец. Хорошо ли это для Украины? Мнения экспертов

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал "Телеграфу", что интересует Эрдогана в этих переговорах и есть ли позитивный момент для Украины.

— Если удастся достичь каких-то договоренностей — то для Украины это хорошо, если нет — нет. Трамп попросил Эрдогана выступить посредником на мирных переговорах Украины с Россией. И тут Эрдогана больше интересует Трамп, поэтому он будет продвигать свою адженту (повестку дня), на которой стоит куча предложений — поделился мнением эксперт.

По мнению директора Института мировой политики, политолога Евгения Магды, Путина в любом случае не будет в Стамбуле 15 мая.

— Но в любом случае имитация бурной деятельности по теме мирного процесса безусловно будет существовать.

Поэтому, думаю, что для Эрдогана важно переключить ситуацию по внутренним проблемам, по преследованию мэра Стамбула, (Преследование и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте привели к массовым протестам в Турции, — Ред.) А Трампу нужен хоть какой-нибудь план и хоть какой-то исполнитель этого плана. И Эрдоган на эту роль подходит, получается, достаточно неплохо. Вот и вся внешняя политическая логика нынешней американской и турецкой власти, — пояснил Магда.

* Трамп просил Эрдогана выступить посредником в урегулировании конфликта в Украине. Об этом в мае 2025 года в газете Hurriyet написал журналист Абдулкадир Сельви. Эрдоган "положительно отнесся к этому предложению о посредничестве".

"Эрдоган — лидер, который может встречаться и с Путиным, и с Зеленским. Он способствовал обмену пленными и открытию пшеничного коридора", — отмечается в материале.

Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко также дал свой комментарий "Телеграфу" о роли и выгоде Эрдогана и Турции в переговорах.

— В данном случае Турция хотя и имеет влияние и на Украину, и на Россию, не является страной, которая могла бы принудить Россию или Украину к чему-либо — пояснил эксперт.

Он добавил, что Украине тяжело заподозрить, что у Турции есть какие-то недобродетельные мотивы. У нее есть интерес, но, как отмечает Яременко, он не является признаком какого-то мошенничества, обмана или двойных стандартов.

— Потому даже с такой точки зрения нет никаких проблем с Турцией, с Эрдоганом. Но мы понимаем интерес Турции к этому. У нее есть интересы в Украине, в России, у нее есть большие региональные интересы, у нее есть большие региональные амбиции, которые она будет пытаться строить, выстраивать.

Если для Трампа это является такой лакмусовой бумажкой, участие в этих миротворческих усилиях, то конечно, что и для Турции, и для других государств — это важный, весомый фактор, подчеркивающий авторитет. А значит, пусть даже не напрямую, но может влиять и на другие вопросы большой политики, в которых борются все государства. Поэтому мы в данном случае должны просто благодарить Турцию за добрую волю предоставить свою территорию и за то, что Эрдоган в конце концов приобщился к усилиям нашей коалиции по давлению на Путина втянуть его в начало переговоров — отметил собеседник.

По его словам, даже у крупнейших союзников Украины есть интересы, которые иногда могут не совпадать с нашими. Потому ожидать от Турции, что она войдет в эти переговоры на стороне Украины, было бы наивно. "Это неправильные ожидания и такого нет и не будет", — подчеркнул он.

Яременко пояснил, что у Эрдогана есть своя выгода в данном случае.

— Влияние региональной Турции было порождено ее значимостью как экономической силы. А экономическая сила Турции базировалась на торговле. Войны препятствуют торговле. Это то, что на поверхности, то, что элементарно. С этой точки зрения Турции лучше иметь безопасное Черное море, поскольку у нее очень много конфликтов фактически по периметру, в них она участвует. В Сирии с курдами есть конфликты, в Средиземном море с Грецией, и так далее — отмечает нардеп.

С точки зрения реализации своих приоритетных внешнеполитических инициатив и видения, отмечает эксперт, Турция хочет иметь больше влияния на Российскую Федерацию, и напоминает, что интересы двух стран часто расходятся. В Сирии они фактически поддерживали враждующие стороны, так же в Нагорном Карабахе, и так далее. Стамбул и Москва нигде не выступают как союзники или как поддерживающие одну и ту же силу в каком-либо из конфликтов.

— Поэтому, конечно, если Эрдоган будет участвовать в этом, в урегулировании российско-украинского конфликта и войны, то его влияние и на Украину, и на Россию будет увеличиваться, и это для него очень важно. Плюс участие с точки зрения геополитики – это тоже чрезвычайное событие, которое повышает интерес и значимость Турции и в диалоге с ЕС, и в диалоги с НАТО, и в диалоге с Китаем, и в диалоге с США. Поэтому абсолютно беспроигрышная инициатива для Турции участвовать в такой форме в регулировании. Турция, у меня нет никаких сомнений, максимально получит свои выгоды от этого — объясняет Яременко.

Для турок очень важно международное значение их страны. "Турция очень долго страдала от того, что ее экономическое значение сильно превышало политическое. И вот Эрдоган удовлетворяет ​​потребность турецкого общества чувствовать свою значимость, важность, быть в центре событий, по меньшей мере, в регионе. Ну, и это урегулирование делает Турцию центром мировой дипломатии", — подытожил нардеп.