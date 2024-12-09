"У нас особые отношения": Эрдоган насмешил заявлением о себе и Путине

Отметим, что в России заявление Эрдогана вызвало как негодование, так и смех

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил, что в мире, мол, осталось только два "самых опытных политических лидера". Ими он считает себя и главу РФ Владимира Путина, с которым у него "особые отношения".

Об этом Эрдоган сказал в интервью турецкому TRT Haber. По его мнению, причина такого "опыта" в том, что оба стали в своих странах неизменными политическими руководителями.

"Есть два самых опытных политических лидера. Один — путин, и я. Потому что когда мы ставим друг за другом наше премьерство и президентство, то у нас период 15-16 лет. Так же и с путиным", — заявил он.

Отметим, что в России заявление Эрдогана вызвало как негодование, так и смех. Очень многие россияне интересуются, "а как же Александр Рыгорович" (имеется в виду самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко), пишут, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын не согласились бы с турецким премьером. Также россияне шутят, что Эрдоган будет следующим свергнутым "великим лидером" после Асада, а также открыто желают турецкому лидеру смерти из-за сирийских событий.

Отметим, что 8 декабря 54-летнее правление Асадов в Сирии фактически завершилось. Президент Башар Асад покинул страну и бежал в Россию, где Путин дал ему убежище. Сирийская оппозиция, поддерживаемая США и ЕС, получила власть в Сирии. Позже данные о бегстве Асада в Москву прокомментировал пока еще действующий президент США Джо Байден.

Свергли Асада оппозиционные силы, поддерживаемые Турцией. Таким образом, Эрдоган стал одним из главных выгодоприобретателей того, что режим Асада, поддерживаемый россиянами и иранцами, развалился менее чем за две недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что именно произошло с Башаром Асадом после побега. Дезинформацию о якобы гибели сирийского президента государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению Асада и его семьи.