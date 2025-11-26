Банк Волынца и Маркаровой засветился по делу с вывозом уклонистов: что известно о задержании сотрудников "Аккордбанка"

Услуга по перевозке стоила 1500 долларов США, то есть чуть больше 63 тысяч гривен

На Закарпатье правоохранители задержали сотрудников банка. Мужчины перевозили военнообязанных граждан к границе в инкассаторском автомобиле.

Название финансового учреждения на служебной машине "заблюрено". Об этом пишет "Телеграф".

Операция правоохранителей в Закарпатье

О задержании в селе Яноши Береговского района Закарпатской области 42-летнего и 58-летнего жителей Львовщины, которые использовали для противоправной деятельности инкассаторский автомобиль, сообщали полиция Закарпатской области, областное управление СБУ, региональная прокуратура и пограничники.

Сообщалось, что внутри автомобиля была оборудована специальная капсула, в которой скрывали и перевозили "клиентов" из Львовщины в Берегово, после чего "уклонистов" через лес переправляли в Венгрию.

Транспортировка на служебном авто с включенными проблесковыми маячками к месту пересечения стоила 1 500 долларов США, а еще за 15 тысяч нарушителей должны были доставить из Берегово до линии государственной границы.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, за что им грозит до 9 лет лишения свободы.

На видео и фото операции, обнародованных правоохранителями, логотип и название банка на автомобиле нечеткие, но из цветовой гаммы и абрисов можно предположить, что машина принадлежит ПАО "КБ "Аккордбанк".

Правоохранители утверждают, что правонарушителей перевозили в специально оборудованной "капсуле" внутри авто, однако, как выглядит этот тайник, неизвестно, так как в обнародованных материалах его не показывают. Также пока неизвестно, сколько времени длился "бизнес" инкассаторов в служебном автомобиле.

"Аккордбанк": что известно о владельцах

Финучреждение принадлежит Даниилу Волынцу и опосредовано его жене Оксане Маркаровой. В соответствии с данными Нацбанка, Волынцу принадлежит 74,8% акций банка. С учетом норм Семейного кодекса Украины, предусматривающих совместную собственность супругов, его жена Оксана Макарова может рассматриваться как косвенная совладелица банка.

Даниил Волынец родился 1 января 1958 года. Работал в Стройбанке СССР, был главным бухгалтером в Киевгорстрое, работал в частных инвестиционных структурах. В 2007-2010 годах был председателем правления "Ощадбанка". В 2008 году стал одним из соучредителей "Аккордбанка" и в дальнейшем его конечным бенефициарным владельцем. Председатель Наблюдательного совета "Аккордбанка" с марта 2019 года.

Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года. Получила диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской Академии, проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне, группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии. С 2003 по 2014 год возглавляла инвестиционную группу "ITT", где работала вместе со своим мужем.

С 2015 года по 2020 год работала в министерстве финансов на разных должностях. В 2021 году была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США и уволена в 2025 году. Полный кавалер ордена Княгини Ольги.

Пока ни "Аккордбанк", ни "Нацбанк" информацию правоохранительных органов о возможной причастности работников финансового учреждения к противоправной схеме переправки граждан через госграницу не комментировали.

