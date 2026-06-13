Экснардеп, бывший советник главы Министерства внутренних дел и писатель Вадим Денисенко рассказал о политических амбициях боксера и рейтинге доверия

Усик, Трамп и политические амбиции боксера

Встреча Усика с Трампом породила массу конспирологии. Некоторые пишут, что это проект Пинчука или Левочкина. Кто-то говорит, что в Офисе президента хватаются за сердце. Но, похоже, у нас возник еще один политический проект.

1. Что бы там ни говорил Усик, но он начал политическую игру. И вероятность его появления на предстоящих выборах относительно высока. Надо сразу заметить: есть сразу три опции: президентские выборы, парламентские выборы и выборы в Киеве. Столичные опросы, между прочим, наиболее обнадеживающие для Усика. И их результаты действительно вызвали неподдельную обеспокоенность у тех, кто причастен к столичной политике.

Усик встретился с Трампом

2. Когда мы говорим о всеукраинском уровне, то Усик действительно входит в топ-5 человек с наивысшим рейтингом доверия в Украине. Просто для понимания: доверие — это теоретически максимально возможный результат на выборах. Доверие не всегда превращается в политический результат. И пока, социология по Усику не показывает нам эту трансформацию. До последнего времени президентские рейтинги Усика и рейтинги его возможной политической партии не показывали результата более 3,5%. Но это уже неплохие стартовые условия и, на мой взгляд, он точно может провести в парламент свою фракцию (сейчас проходной барьер 5%).

3. На сегодняшний день ключевая гипотеза, что он может стать лидером, так называемого, "ватного" электората. Год назад я проделывал большое исследование и пришел к выводу, что в Украине этот самый ватный электорат составляет примерно 20%. Из них 2-3 процента – это упорные путинисты, а другие – разная степень "какая разница". Сейчас этот электорат активно ищет себя и своих политиков. Он уже достаточно распылен между разными политическими проектами и существует очень высокая вероятность, что он "рассосется" в разных партиях.

Усик встретился с Трампом

4. Может ли что-либо изменить появление Усика? Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что Усик сознательно или бессознательно, но работает сразу в двух плоскостях: российская церковь и Крым Божий с одной стороны и эксплуатация козацкого мифа с другой. Эта шизофрения (точнее двумыслие) характерна для больших масс украинцев и оно не будет для них выглядеть чем контроверсионным. Но у него есть свои пределы. И эти границы (при правильной работе оппонентов) – фактическое лояльное отношение к российской церкви (а это в максимуме 25-27%). Опять-таки это не значит, что он сможет их всех аккумулировать. Здесь я говорю о теоретически возможном максимальном результате. И повторюсь, на этом поле уже есть серьезная конкуренция. Исходя из этого, я считаю, что у Усика есть все шансы провести в парламент свою политсилу и есть шансы разогнать ее рейтинг до 10-12% (отдельно хочу отметить — это исключительно гипотеза, исходя из сегодняшних вводных).

5. Поможет ли Трамп Усику? Появление Усика на дне рождения Трампа – это резкий лифт в поднятии политических ставок. Как это работает? Логика здесь следующая: если он разговаривает с Трампом о мире, то он может говорить и с кем-либо другим. Для любого политика в мире фотка с Усиком – это плюс для его избирателя. Поэтому встреча с Трампом — поднимает рейтинг Усика, и открывает двери во многие другие кабинеты, кто бы там ни говорил. Одним словом, у нас, похоже, родился еще один политический проект под звезду. Содержание, как и всегда, вторично.

Источник: пост Денисенко в Facebook