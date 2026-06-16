В Украине уже создали реестр дропов, там более 40 тыс. человек. Что известно и когда он заработает

Реестр является не единственной базой, которая должна заработать

Госфинмониторинг с Нацбанком физически уже создали реестр дропов, и внесли в него более 40 тыс. человек. Однако официально он еще не заработал.

Об этом глава Госслужбы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин сообщил в эксклюзивном интервью "Телеграфу": "Глава Госфинмониторинга: по наличным средствам расследуем около 100 дел, а клиенты "Сенс Банка" стали фигурантами в 589 делах".

"Мы совместно с Национальным банком уже создали этот реестр и накопили там первый массив данных более чем на 40 тыс. человек. Но официально он еще не заработал, должны произойти законодательные изменения. Это тот случай, когда практика опережает теорию. Когда примут соответствующий закон, реестр заработает сразу", — сказал он.

Законопроект об этом реестре был внесен в Верховную Раду в конце октября 2025 года — "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и ведении реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля", и получил номер 14161. Инициаторами указаны пять нардепов:

Ярослав Железняк,

Даниил Гетманцев,

Олег Бондаренко,

Алексей Устенко

Галина Васильченко.

Впрочем, этот документ до сих пор не рассматривался в сессионном зале парламента.

Эту базу данных называют по-разному:

• реестром нарушителей банковских договоров;

• реестром пользователей платежных операций, нуждающихся в усиленном контроле;

• черным списком;

• реестром дропов.

Последнее название самое распространенное.

Дропами называют лиц, передающих свои счета в пользование посторонним лицам. Когда после этого счета задействуют в нарушении действующего законодательства, людей привлекают к ответственности.

Но реестр дропов не единственная база данных, которая должна заработать. Еще готовится создание двух трастов и счетов с депозитными ящиками (индивидуальными сейфами), что нужно для вступления Украины в европейскую платежную систему SEPA.

"Сейчас мы видим данные только об имеющихся счетах ФЛП и юрлиц, но не видим данные о счетах физлиц. То есть, у нас появится новый инструмент: по запросу сможем увидеть все счета в онлайн режиме. И это будет полезно для работы. Сейчас применяем веерные запросы на все банки для получения информации о счетах. Когда будут проходить расследование, то будет складываться полная картина, которая все ускорит. Дотянемся до европейских стандартов, в ЕС эти реестры уже работают", — рассказал "Телеграфу" Филипп Пронин.

Филипп Пронин

Соответствующий законопроект №14327 был внесен в Верховную Раду в апреле 2026 года: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)". Его официальными инициаторами стали три нардепа: Даниил Гетманцев, Андрей Моловиловец и Ольга Василевская-Смаглюк. Документ рассмотрен на профильном комитете и там предоставили свое заключение по нему.

Реестр дропов в Украине. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

В целом же украинская финансовая разведка пытается приобщиться к наибольшему количеству реестров и баз данных. Анонсируя открытие большего количества дел.

"Сам Госфинмониторинг в рамках совместной работы с МВФ и евроинтеграции сам пытается приобщиться к максимальному количеству реестров/баз данных в мире. Когда я только сюда приходил, то их было 32, а теперь 48. Раньше мы сотрудничали только с 8 госучреждениями, а теперь уже с 16-ю. Что очень полезно. Сейчас работаем над алгоритмами так, чтобы благодаря автоматизации просеивать больший объем информации. У меня есть проект, который сможет более полно оценивать пределы теневой экономики. Больше будет интересных дел", — отметил Пронин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что банки набросились на простых украинцев с проверками. Почему это происходит и что делать для сохранения счета.