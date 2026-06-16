Квартиры для избранных и очереди за диванами: как выглядит одна из старейших "сталинок" в Днепре

Одну из первых "сталинок" в Днепре построили в 1937 году

На улице Короленко, которую называют одной из самых старых в Днепре, стоит пятиэтажный дом с лепниной и колоннами. Здание было построено почти 90 лет назад. Это памятник архитектуры местного значения и одна из старейших "сталинок" в городе.

"Сталинками" в народе называют жилые дома, построенные в СССР примерно с середины 1930-х по начало 1960-х годов, когда архитектура должна была олицетворять мощь и величие государства. Отсюда в зданиях высокие потолки (порой под три метра и выше), массивные лестничные клетки, лепнина на фасадах и просторные квартиры.

Официальный стиль назывался советским неоклассицизмом. Архитекторы активно обращались к образцам античности и классической европейской архитектуры, но адаптировали их под советскую реальность. Такие дома строились не для всех. Как правило, их заселяли партийные и хозяйственные руководители, военные, деятели науки и культуры.

Пятиэтажный жилой дом на улице Короленко в Днепре. Фото: dnpr.com.ua

Пятиэтажка на улице Короленко, 2 в Днепре с самого начала проектировалась именно для такого контингента — партийных работников. Автором проекта стал архитектор Александр Красносельский. Здание было построено в стиле советского неоклассицизма. Фасад дома украшен лепниной, верхний этаж визуально опирается на колонны, расположенные этажами ниже.

Квартиры здесь были многокомнатными, с высокими потолками и большими окнами, выходящими на одну из центральных улиц города. Просторные балконы, хороший вид — всё это предназначалось людям с положением. Вход в здание сделали со двора, а на первых этажах расположились магазины и ателье.

Дом на Короленко в конце 1970-х годов

По информации dnepr.info, во время Второй мировой войны дом был частично поврежден, но его быстро восстановили. В дом заселили партийных работников и руководителей городских предприятий.

В 1960-х на первом этаже дома открылся большой мебельный магазин. В советское время попасть туда с деньгами и уйти с покупкой было совсем не просто. Горожане вспоминают, что в конце 1980-х годов молодожены записывались в очередь на покупку дивана. Выбор был небогатый: большая "Юлия" или поменьше "Алеко".

"Сталинка" на Короленко в 2013 году. Фото: Artem Yavas/Wikipedia

Работавшее в этом доме ателье пользовалось популярностью. Здесь всегда была в наличии ткань, тогда как в других мастерских по пошиву одежды хорошую ткань приходилось приносить с собой. Впоследствии ателье переехало в новый Дом быта, построенный по соседству.

Пятиэтажка с колоннами после реконструкции. Фото: Александр Малый

После восстановления в середине 1940-х дом долгие годы не реставрировали. Фасад постепенно тускнел, лепнина теряла вид. Но во время капитального ремонта улицы Короленко в 2020 году пятиэтажку тоже привели в порядок. Сегодня здание числится памятником архитектуры местного значения под номером 25.

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