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Пенсионер проигнорировал повестку и имеет статус "в розыске": могут ли ему заблокировать банковскую карту

Автор
Юлия Закирова
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Заблокировать счет могут при одном условии
Заблокировать счет могут при одном условии. Фото Телеграф

Ответ на острый вопрос, который волнует многих мужчин в Украине

Страх перед блокировкой банковских счетов из-за нарушения правил военного учета остается одним из наиболее распространенных среди украинцев. Особенно оно волнует пенсионеров, которые получают выплаты на банковские карты и видят в приложении "Резерв+" отметку "в розыске".

Следует ли волноваться из-за блокирования доступа к средствам, если у вас есть проблемы с ТЦК? "Телеграф", ссылаясь на Кодекс Украины об административных правонарушениях, ответит на этот вопрос.

Согласно действующему законодательству Украины в 2026 году, автоматическая блокировка пенсионной карты только из-за неявки по повестке в ТЦК или даже наличия статуса "в розыске" в приложении "Резерв+" не предусмотрена. Сами территориальные центры комплектования не имеют полномочий блокировать банковские счета граждан.

В то же время, игнорирование требований военного учета может привести к административной ответственности. За неявку в ТЦК без уважительных причин или другие нарушения правил военного учета может быть вынесено постановление о наложении штрафа по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По состоянию на 2026 год, во время действия военного положения, по этим статьям для граждан действуют одинаковые размеры штрафов – от 17 000 до 25 500 гривен.

Если штраф не будет уплачен в установленный законом срок, ТЦК имеет право передать постановление в органы Государственной исполнительной службы. После открытия исполнительного производства государственный исполнитель может наложить арест на счета должника и начать принудительное взыскание средств.

Именно на этом этапе возможны ограничения по пользованию банковскими счетами. При этом речь идет не о самом факте пребывания в розыске, а о невыполнении постановления об уплате штрафа.

Таким образом, если пенсионер не явился за повесткой в ТЦК и имеет в "Резерв+" отметку "в розыске", его пенсионная карточка не может быть заблокирована автоматически. Риск возникает только в том случае, если будет вынесено постановление об административном штрафе, его не уплатят добровольно, а дело передадут в исполнительную службу для принудительного исполнения.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, как избежать розыска ТЦК и не потерять бронь после введения новых правил бронирования.

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#Пенсионеры #Розыск #Мобилизация #Блокировка счетов #ТЦК #Резерв+