За що можуть забрати квартиру: це варто знати кожному українцю

Один з українських пенсіонерів нечутно знає, як і за що можуть забрати нерухомість

Позбутися власного житла можна не лише через іпотечні борги, а й через накопичені комунальні заборгованості. Якщо борг ігнорується власником квартири тривалий час, майно можуть заарештувати та виставити на торги.

Про це пише OBOZ.UA. У матеріалі представлена історія пенсіонера Івана Леонідовича, який мешкав у Києві на проспекті Шухевича з 1980 року.

2004 року чоловік різко перестав платити за комунальні послуги. При цьому у нього був відсутній лічильник на воду, а з крана постійно текла вода. Він, до речі, був єдиним мешканцем будинку без пристрою обліку, на нього роками списували всі загальнобудинкові втрати води.

У свою чергу "Водоканал" роками вимагав ці гроші у ЖБК, а ЖБК регулярно судився із боржником. Пенсіонер ігнорував судові розгляди та у результаті, відповідно, програвав суди. Коли сума боргу досягла аномальних 875 тис. грн, державний виконавець виставив квартиру на торги СЕТАМ. Це онлайн-майданчик, де продають майно, яке:

заарештували за борги (комунальні, кредити, штрафи);

вилучили за рішенням суду;

виставили на продаж державні виконавці

"Головним критерієм участі у торгах є подання заявки на участь та сплата гарантійного внеску. Після цього переможець, який запропонував найвищу ціну, у строки, передбачені протоколом, сплачує придбані лоти. Проведення перевірок на наявність змови між учасниками торгів не входить до компетенції ДП "СЕТАМ", — пояснили в СЕТАМ.

Встановити точну кількість води, яку витратив саме пенсіонер, не вдалося. У цю суму могли ввійти також втрати через аварії на внутрішньобудинкових мережах або махінації інших мешканців. Варто додати, що сам будинок має 14 під’їздів та понад 500 квартир.

Після провалу перших торгів про об’єкт дізнався один із ріелторів, який згодом виграв аукціон за мінімальною ціною — мільйон гривень. Важливо вказати, що рієлтор став законним власником житла і з юридичної точки зору до нього не може бути питань. Видання вказує, що торги пройшли у підозріло "дружній" атмосфері і було лише три учасники.

Незабаром із його квартири вже почали виносити речі. Тим часом, Іван Леонідович перебував у лікарні після того, як у квартирі з’явилися представники нового власника нерухомості. Чоловікові стало погано на вулиці.

Троє молодих людей перебирали старий одяг, фотографії, забиті шафи, ламали меблі та викидали все у двір – на звалище. Сам пенсіонер все ще вірить, що зможе повернутись до своєї квартири.

Речі з помешкання пенсіонера. Фото: OBOZ.UA

Житло вже намагаються перепродати на OLX за 1,8 млн. грн.

Фото з оголошення на OLХ. Скріншот: Фото: OBOZ.UA

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якщо пенсіонер проігнорував порядок денний і має статус "у розшуку", чи можуть йому заблокувати банківську картку.