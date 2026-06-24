Путин после неудач в Украине выбрал новую цель для аннексии? Что происходит

В Кремле могут рассматривать вариант поглощения региона соседнего государства

Смена руководства подконтрольной Кремлю "Южной Осетии" может быть первым шагом на пути к аннексии грузинской территории. Более того, аппетиты Путина на фоне неудач в Украине могут быть направлены и на другие пророссийские квазисуверенные формирования.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказали эксперты.

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23 июня самопровозглашенный президент непризнанной "Южной Осетии" Алан Гаглоев ушел в отставку и перешел на работу в администрацию президента РФ (на должность советника Путина). Новым президентом формирования в Кремле назначили руководителя Курчатовского института и ставленника Ковальчуков и Кириенко — Марата Камболова.

Справка: Юрий и Михаил Ковальчуки — бизнес-партнеры, которых еще называют главными "кошельками" Путина.

Михаил Ковальчук. Фото - ТАСС

Юрий Ковальчук – второй человек в РФ после Путина

Сергей Кириенко — первый заместитель главы администрации российского президента. Проще говоря, Путин "подарил" "Южную Осетию" своим людям.

Сергей Кириенко. Фото - Википедия

Как пишет "Агентство", ссылаясь на источники издания "Коммерсантъ" в администрации Путина, смена руководства "Южной Осетии", о которой было объявлено во вторник, "обусловлена стагнацией в республике".

"Настала пора решать стратегический вопрос статуса и дальнейшего развития Южной Осетии. Нужно максимально быстро выйти из анклавного положения в политическом, социальном и экономическом плане. Для этого изменена конституция, пересмотрен ценз оседлости для представителей высших органов власти", — сказал представитель АП.

"Южная Осетия" на карте. Фото - Википедия

Сам Гаглоев объяснил свой переход с поста главы непризнанной республики на пост советника президента России желанием "сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта — преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией".

Как это произошло и почему

Смена режима стала возможной благодаря изменениям в "конституцию" "Южной Осетии", которые были приняты в конце мая. Правки внесли после заключения соглашения между непризнанным формированием и Россией 9 мая. "Агентство" пишет, что документ охватил широкий круг областей и фактически создал базис для интеграции "Южной Осетии" и России на всех уровнях.

"Главным пунктом стала отмена десятилетнего ценза оседлости для работы на госслужбе — на смену ему придет разрешение для граждан обеих стран занимать государственные и муниципальные должности на территориях России и "Южной Осетии" без каких-либо ограничений", — отмечается в материале.

Именно эта правка и позволила Путину сменить руководство, а Гаглоеву занять место в АП РФ.

По мнению народного депутата Украины 8-го созыва Вадима Денисенко, Гаглоев уже давно раздражал Москву, а поэтому его и сослали в "ссылку".

"Алан Гаглоев давно раздражал Москву. Он пришел к власти в 2022 году в результате выборов, как бы это странно ни звучало. Он был неким борцом со старыми элитами, пророссийским, но с ориентацией на построение независимой коррупционной модели. Сейчас Москва приняла решение изолировать его от Цхинвали и переселила его в Москву", — считает Денисенко.

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Еще 9 мая, когда Россия и "Южная Осетия" подписали свой договор, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили называла его шагом к аннексии регионов Грузии. На подобные разговоры пришлось даже реагировать пресс-секретарю Путина Пескову, который 24 мая прямо заявил, что смена руководства "Южной Осетии" не связана с процессом возможной аннексии.

Политолог-международник Дмитрий Левусь в разговоре с "Телеграфом" высказал мнение, что в Кремле действительно могут рассматривать вариант поглощения региона. Аннексия территорий Грузии могла бы стать "утешительным призом" для населения РФ, наглядно видящего, что война с Украиной идет не по плану более четырех лет.

Дмитрий Левусь

"Вместе с тем, остается вероятность, что полувыполненное поглощение становится инструментом давления на Грузию, руководство которой, лояльное Москве, испугается перспективы объявления аннексии, а в будущем, в случае смены власти в Тбилиси, аннексия станет ударом по ней", — предположил Левусь.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии "Телеграфу" также заявил, что считает аннексию "Южной Осетии" вполне реальным следующим шагом РФ.

Александр Леонов

"Тем более что соответствующая технология в Кремле уже отработана, в том числе в Украине. А с реакцией международного сообщества Путин может не считаться", — считает Леонов.

Но такой шаг, подчеркивает эксперт, серьезно усложнит позиции России в отношениях с Грузией, которая сейчас дружественна к России.

"Такая аннексия имела бы смысл только в комплекте с Абхазией – с точки зрения базирования ЧФ РФ. Но и здесь возникнут проблемы — Украина получит возможность наносить удары по аннексированной территории", — подчеркивает Леонов.

Вместе с этим известный украинский журналист Роман Цимбалюк во время беседы с "Телеграфом" заявил, что смена "власти" в регионе ничего не изменит. Он считает рокировку не более чем обычной сменой кадров на любой другой оккупированной территории.

Роман Цимбалюк

"Что в Херсонской области завтра Сальдо снимете, что в Запорожской – Балицкого. Вот собственно и всё. Сказать, что там что-то изменится — на самом деле нет. И это, по-моему, перестановка коек в борделе. Если это касается "ценза оседлости", возможно, кто-то в рамках конкуренции между теми лицами, кто нравится Администрации президента, какое-то недоразумение произошло, и условно один из "невест" проиграл эту аппаратную борьбу. Концептуально ничего от этого не меняется, потому что это лицо оккупации. Изменения начнутся только тогда, когда эта территория вернется под контроль грузинских властей, какими бы они ни были", — считает Цимбалюк.

Цимбалюк напомнил, что экс-президент Медведев еще после войны в Грузии в 2008 году признал "независимость" Южной Осетии". С тех пор об этом регионе никто никогда не упоминал.

"По украинским территориям я вижу прямую параллель: если бы они это называли — "республики" или "часть России" — ничего не меняется. Россияне юридически это называют "независимым государством". Если они присоединят эту территорию юридически, разве это что-то меняет? По-моему, нет. И потому я никакой новости здесь не вижу. Единственный нюанс — это просто еще раз плюнуть в лицо или вытереть ноги о грузинов, которые сейчас у власти, питают надежды "лишь бы не было войны" и проводят лайт-пророссийский курс. Но они и так выполняют все русские прихоти. Это же касается неформального лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. То есть, возвращаясь к началу, здесь нет никакой новости. Это перестановка коек в российском оккупационном борделе", — подытожил Цимбалюк.

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Дмитрий Левусь считает, что ситуации аналогичные "Южной Осетии", вполне могут развиваться также и в Абхазии.

"Относительно Приднестровья Москва сдерживается отсутствием общей границы. Кроме того, сейчас провозглашение поглощения Приднестровья для Путина сложно из-за неоднозначного отношения руководства региона к такому шагу, которое готово быть авангардом русского мира, но удовлетворено возможностью дистанцироваться от Москвы и получать выгоду из своей удаленности", — считает эксперт.

Справка: "Республика Абхазия" — еще одна самопровозглашенная пророссийская "республика" на территории Грузии. А Приднестровье — аналогичное образование на территории Молдовы.

Александр Леонов также считает захват Приднестровья нереалистичным.

"Попытка аннексии Приднестровья вообще не имеет смысла, потому что Россия даже теоретически не сможет реализовать это решение, вместо этого окончательно развяжет руки и Украине, и Молдове", — резюмировал Леонов.

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