У детей 60-70-х годов была "суперсила": в чем они оказались "крепче" современного поколения

Чрезмерная опека не равнозначна здоровому участию в воспитании

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Дети рожденные в середине прошлого века оказались ментально крепче современного поколения. В этом, вероятно, ключевую роль отыгрывают методы воспитания и окружающая среда.

Об этом пишет Ok Diario, ссылаясь на исследования ученых. Как оказалось, метаанализ 52 исследований показал, что чрезмерная родительская опека в детстве связана с повышением уровня тревожности и депрессии во взрослом возрасте. В отличие от детей 1960–1970-х годов, у которых было больше свободы, современное поколение сталкивается с постоянным контролем и переизбытком стимулов. Из-за этого дети сейчас могут становиться менее автономными и более зависимыми.

"Вопреки распространенному мнению многих родителей, чрезмерная опека не равнозначна здоровому участию. Для этого характерно постоянное вмешательство взрослых, даже в незначительные ситуации: от разрешения тривиальных конфликтов между друзьями до вмешательства в школьные или спортивные решения", — объясняется в материале.

Дети

Ключевые детали исследования

Вред гиперопеки: Постоянное вмешательство родителей в мелкие конфликты, учебу и решения могут лишать детей возможности научиться саморегуляции — умению справляться с эмоциями и трудностями самостоятельно.

Постоянное вмешательство родителей в мелкие конфликты, учебу и решения могут лишать детей возможности научиться — умению справляться с эмоциями и трудностями самостоятельно. Польза скуки: Когда ребенку скучно, у него активизируются воображение, автономия и критическое мышление. Попытки родителей постоянно развлекать детей делают их зависимыми и снижают толерантность к фрустрации.

Когда ребенку скучно, у него активизируются воображение, автономия и критическое мышление. Попытки родителей постоянно развлекать детей делают их зависимыми и снижают толерантность к фрустрации. Важность свободной игры: Исследования подтверждают, что неструктурированная и даже слегка "рискованная" игра на свежем воздухе помогает развивать устойчивость к стрессу и эмоциональную зрелость.

"В целом, эксперты подчеркивают, что цель состоит не в том, чтобы оставлять детей без присмотра, как это было в 1960-х и 70-х годах, а в том, чтобы предложить им соответствующие возрасту возможности принимать решения, справляться с разочарованием и самостоятельно решать небольшие проблемы. Хотя доказательства все еще неоднозначны, общая тенденция предполагает, что устойчивость формируется благодаря повседневному опыту", — резюмируют исследователи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о манной каше с детства — почему дети 80-90-х годов не любили это блюдо.