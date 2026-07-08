Чому популярні породи котів часто бувають "холодними" та зверхніми: справа не лише в характері

Експерт пояснив, як селекція впливає на здоров'я тварин і які породи вже потрапили під обмеження

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Характер котів може бути різний, та чимало скарг власників згадують конкретні породи. Скаржаться на самостійність та певну відстороненість британських котів.

Фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог, візуальний діагност, викладач "Ветеринарного коледжу Зоолюкс" Ілля Лєбєдєв пояснив в інтерв'ю "Телеграфу", що поведінка залежить від породи, проте вид тварини не гарантує риси характеру.

"Це не означає, що всі представники породи мають однаковий характер. Ні, серед них просто частіше можуть зустрічатися особливі патерни поведінки", — каже експерт та пояснює — частково це генетика.

Лєбєдєв пояснив, що породні коти все одно селекціонуються. І це часто пов'язане не тільки із рисами характеру чи зовнішності, а й серйозними проблемами зі здоров'ям. Вони виникають не тільки як наслідок виокремлення рис, а й через близькоспоріднене схрещування. В деяких країнах та регіонах, зокрема в Шотландії заборонили офіційне розведення шотландських висловухих котів та манчкінів. З 2026 року і в Нідерландах введена заборона на розведення, продаж та імпорт котів порід сфінкс та Scottish Fold (висловухі).

Експерт наголосив — дійсно варто обмежити певні породи по селекції або слідкувати за їх чистотою, адже на етапі схрещення може погіршитись генофонд: "Це все погоня за красою, але зовсім без розділів про здоров'я. І це суттєво погіршує якість життя самих тварин, що призводить надалі до погіршення якості життя і людей, з якими ця тварина живе".

Водночас у порід дійсно є особливості характеру, і на них часто звертають увагу люди, які свідомо обирають собі компаньйона.

До вибору супутника життя, нехай і на такий короткий проміжок часу, потрібно відноситися дуже відповідально, не менш відповідально, ніж до вибору якоїсь там важливої речі у своєму житті. Бо це, по-перше, жива істота, по-друге, на жаль, вони можуть хворіти. По-третє, потрібно розуміти, з якою ціллю ви заводите, потрібно розуміти свій власний спосіб життя, чого буде вимагати дана порода, що для неї потрібно забезпечити. Ілля Лєбєдєв, фелінолог

Є надзвичайно велика кількість факторів, яка може покращити спілкування з улюбленцем або, при неправильному виборі, призвести до негативних наслідків. Лєбєдєв каже, що часто до фахівців звертаються, аби передати кота до притулку чи в добрі руки. Є й люди, які хочуть просто приспати тварину, з якою не змогли жити, або викидають на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кошеня з вулиці може виявитись не дворовим мурчиком, а справжнім диким котом або його нащадком. Ці рідкісні тварини можуть давати потомство разом зі звичайними кішками, але є важливі ознаки.