Зими, як у дитинстві, більше не буде: кліматолог дав сумний прогноз
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Температура повітря взимку зростає
Сніжні зими в Україні можуть піти у минуле. Через кліматичні зміни сніг лежатиме недовго та танутиме під час відлиг.
Таким прогнозом з "Телеграфом" поділився метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг: Спека +40 в Україні — не межа, а зиму "втрачаємо": кліматолог вразив прогнозом на 10 років
Він пояснив, що снігу в Україні з часом ставатиме все менше. Проте повністю він не зникне, але не затримуватиметься надовго.
"На жаль, це наша реальність: снігу з часом ставатиме менше, хоча повністю він не зникне. Швидше за все, сніговий покрив формуватиметься на кілька днів чи тиждень-два, а потім наставатиме відлига. Порівняння кліматичних норм показує: середньомісячна мінімальна температура січня зросла найбільше саме на півночі — у Чернігівській області, наприклад, з -9…-10°C до -6…-7°C. На півдні й у Криму зміни мінімальні", — описав ситуацію фахівець.
Минулої зими сніг у Києві тримався 73 доби
Проте минула зима була дуже сніжною та досить холодною. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, сніговий покрив у Києві тримався з 26 грудня 2025 року до 8 березня 2026 року (73 доби). Його максимальна висота становила 28 см. Зима посіла четверте місце за сніжністю за минулі 35 років.
Нагадаємо, раніше заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чи дійсно аномальна погода пов'язана з наслідками війни. Вона спростувала поширену думку.