Зими, як у дитинстві, більше не буде: кліматолог дав сумний прогноз

Температура повітря взимку зростає

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Сніжні зими в Україні можуть піти у минуле. Через кліматичні зміни сніг лежатиме недовго та танутиме під час відлиг.

Таким прогнозом з "Телеграфом" поділився метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг: Спека +40 в Україні — не межа, а зиму "втрачаємо": кліматолог вразив прогнозом на 10 років

Він пояснив, що снігу в Україні з часом ставатиме все менше. Проте повністю він не зникне, але не затримуватиметься надовго.

"На жаль, це наша реальність: снігу з часом ставатиме менше, хоча повністю він не зникне. Швидше за все, сніговий покрив формуватиметься на кілька днів чи тиждень-два, а потім наставатиме відлига. Порівняння кліматичних норм показує: середньомісячна мінімальна температура січня зросла найбільше саме на півночі — у Чернігівській області, наприклад, з -9…-10°C до -6…-7°C. На півдні й у Криму зміни мінімальні", — описав ситуацію фахівець.

Сніг у Харкові минулої зими. Фото: Ян Доброносов

Минулої зими сніг у Києві тримався 73 доби

Проте минула зима була дуже сніжною та досить холодною. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, сніговий покрив у Києві тримався з 26 грудня 2025 року до 8 березня 2026 року (73 доби). Його максимальна висота становила 28 см. Зима посіла четверте місце за сніжністю за минулі 35 років.

Цікаві факти про сніг у Києві. Фото: facebook.com/CGO.Official

Нагадаємо, раніше заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чи дійсно аномальна погода пов'язана з наслідками війни. Вона спростувала поширену думку.