"У киевлян же по пять квартир": совет Кулебы вызвал бурную реакцию в сети
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Одни считают рекомендацию разумной, другие говорят о невозможности изменить место проживания
В сети активно обсуждают рекомендацию бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы переехать из Киева в более безопасные места. Многие задались вопросом о том, как это возможно сделать, не теряя работу и не имея жилья в других городах.
Об этом он сказал в одном из видео на своем YouTube-канале. Вопрос касался того, как на фоне обстрелов поступать людям, живущим в больших городах.
"Те, кто должен жить в Киеве и других больших городах, продолжайте это делать. А те, у кого уже не выдерживают нервы, должны на какое-то время куда-то переехать. И мы видим, как с каждым новым ракетным ударом по Киеву, эмоции напрягаются. Я общаюсь с людьми из Сум, Запорожья,Херсона, и они уже просто на грани", — сказал Кулеба.
В то же время в социальной сети Threads украинцы обсуждают рекомендацию выехать в другое место. Люди сетуют на то, что у многих попросту нет финансовой возможности это сделать и нет жилья в других более безопасных городах нашей страны.
- "Разве у вас нет 143 квартир?"
- "Куда-то переехать… Куда-то! Куда? У нас же у каждого есть особняки в Испании и право выезжать за границу"
- "А работа? И за какие деньги жить?"
- "А куда они должны переехать?"
- "Ну да, у киевлян же по 5 квартир в разных уголках страны и пассивный доход. Мы тут чисто ради вайбика"
- "Такое чувство, что от выезда в безопасное место сдерживает только лень…"
При этом отмечается, что после последних обстрелов Киева некоторые люди на западной Украине заявляли о готовности принять у себя семьи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят Киев и Вишневое после масштабного обстрела России.