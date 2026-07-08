Укр

"У киевлян же по пять квартир": совет Кулебы вызвал бурную реакцию в сети

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Кулеба Новость обновлена 08 июля 2026, 15:03
Дмитрий Кулеба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одни считают рекомендацию разумной, другие говорят о невозможности изменить место проживания

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В сети активно обсуждают рекомендацию бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы переехать из Киева в более безопасные места. Многие задались вопросом о том, как это возможно сделать, не теряя работу и не имея жилья в других городах.

Об этом он сказал в одном из видео на своем YouTube-канале. Вопрос касался того, как на фоне обстрелов поступать людям, живущим в больших городах.

"Те, кто должен жить в Киеве и других больших городах, продолжайте это делать. А те, у кого уже не выдерживают нервы, должны на какое-то время куда-то переехать. И мы видим, как с каждым новым ракетным ударом по Киеву, эмоции напрягаются. Я общаюсь с людьми из Сум, Запорожья,Херсона, и они уже просто на грани", — сказал Кулеба.

В то же время в социальной сети Threads украинцы обсуждают рекомендацию выехать в другое место. Люди сетуют на то, что у многих попросту нет финансовой возможности это сделать и нет жилья в других более безопасных городах нашей страны.

Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
  • "Разве у вас нет 143 квартир?"
  • "Куда-то переехать… Куда-то! Куда? У нас же у каждого есть особняки в Испании и право выезжать за границу"
  • "А работа? И за какие деньги жить?"
  • "А куда они должны переехать?"
  • "Ну да, у киевлян же по 5 квартир в разных уголках страны и пассивный доход. Мы тут чисто ради вайбика"
  • "Такое чувство, что от выезда в безопасное место сдерживает только лень…"
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads

При этом отмечается, что после последних обстрелов Киева некоторые люди на западной Украине заявляли о готовности принять у себя семьи.

Комментарии в соцсети Threads
Комментарии в соцсети Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят Киев и Вишневое после масштабного обстрела России.

Теги:
#Киев #Обстрелы #Дмитрий Кулеба #Реакция сети