"У киевлян же по пять квартир": совет Кулебы вызвал бурную реакцию в сети

Одни считают рекомендацию разумной, другие говорят о невозможности изменить место проживания

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В сети активно обсуждают рекомендацию бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы переехать из Киева в более безопасные места. Многие задались вопросом о том, как это возможно сделать, не теряя работу и не имея жилья в других городах.

Об этом он сказал в одном из видео на своем YouTube-канале. Вопрос касался того, как на фоне обстрелов поступать людям, живущим в больших городах.

"Те, кто должен жить в Киеве и других больших городах, продолжайте это делать. А те, у кого уже не выдерживают нервы, должны на какое-то время куда-то переехать. И мы видим, как с каждым новым ракетным ударом по Киеву, эмоции напрягаются. Я общаюсь с людьми из Сум, Запорожья,Херсона, и они уже просто на грани", — сказал Кулеба.

В то же время в социальной сети Threads украинцы обсуждают рекомендацию выехать в другое место. Люди сетуют на то, что у многих попросту нет финансовой возможности это сделать и нет жилья в других более безопасных городах нашей страны.

Комментарии в соцсети Threads

"Разве у вас нет 143 квартир?"

"Куда-то переехать… Куда-то! Куда? У нас же у каждого есть особняки в Испании и право выезжать за границу"

"А работа? И за какие деньги жить?"

"А куда они должны переехать?"

"Ну да, у киевлян же по 5 квартир в разных уголках страны и пассивный доход. Мы тут чисто ради вайбика"

"Такое чувство, что от выезда в безопасное место сдерживает только лень…"

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

Комментарии в соцсети Threads

При этом отмечается, что после последних обстрелов Киева некоторые люди на западной Украине заявляли о готовности принять у себя семьи.

Комментарии в соцсети Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят Киев и Вишневое после масштабного обстрела России.