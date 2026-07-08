"У киян же по п’ять квартир": порада Кулеби викликала бурхливу реакцію у мережі

Одні вважають рекомендацію розумною, інші говорять про неможливість змінити місце проживання

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У мережі активно обговорюють рекомендацію колишнього глави МЗС України Дмитра Кулеби переїхати з Києва у безпечніші місця. Багато хто задався питанням про те, як це можливо зробити, не втрачаючи роботу і не маючи житла в інших містах.

Про це він сказав в одному із відео на своєму YouTube-каналі. Питання стосувалося того, як на тлі обстрілів чинити людям, які мешкають у великих містах.

"Ті, хто має жити в Києві та інших великих містах, продовжуйте це робити. А ті, у кого вже не витримують нерви, повинні на якийсь час кудись переїхати. І ми бачимо, як із кожним новим ракетним ударом по Києву, емоції напружуються. Я спілкуюсь із людьми із Сум, Запоріжжя, Херсона, і вони вже просто на межі", — сказав Кулеба.

Водночас, у соціальній мережі Threads українці обговорюють рекомендацію виїхати в інше місце. Люди нарікають на те, що багато хто просто не має фінансової можливості це зробити і не має житла в інших більш безпечних містах нашої країни.

Коментарі в соцмережі Threads

"Хіба у вас немає 143 квартир?"

"Кудись переїхати… Кудись! Куди? У нас же у кожного є особняки в Іспанії і право виїжджати за кордон"

"А робота? І за які гроші жити?"

"А куди вони мають переїхати?"

"Ну так, у киян же по 5 квартир у різних куточках країни та пасивний дохід. Ми тут чисто заради вайбіка"

"Таке почуття, що від виїзду в безпечне місце стримує лише лінь…"

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

Коментарі в соцмережі Threads

При цьому зазначають, що після останніх обстрілів Києва деякі люди на західній Україні заявляли про готовність прийняти сім’ї.

Коментарі в соцмережі Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядають Київ та Вишневе після масштабного обстрілу Росії.