"У киян же по п’ять квартир": порада Кулеби викликала бурхливу реакцію у мережі
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Одні вважають рекомендацію розумною, інші говорять про неможливість змінити місце проживання
У мережі активно обговорюють рекомендацію колишнього глави МЗС України Дмитра Кулеби переїхати з Києва у безпечніші місця. Багато хто задався питанням про те, як це можливо зробити, не втрачаючи роботу і не маючи житла в інших містах.
Про це він сказав в одному із відео на своєму YouTube-каналі. Питання стосувалося того, як на тлі обстрілів чинити людям, які мешкають у великих містах.
"Ті, хто має жити в Києві та інших великих містах, продовжуйте це робити. А ті, у кого вже не витримують нерви, повинні на якийсь час кудись переїхати. І ми бачимо, як із кожним новим ракетним ударом по Києву, емоції напружуються. Я спілкуюсь із людьми із Сум, Запоріжжя, Херсона, і вони вже просто на межі", — сказав Кулеба.
Водночас, у соціальній мережі Threads українці обговорюють рекомендацію виїхати в інше місце. Люди нарікають на те, що багато хто просто не має фінансової можливості це зробити і не має житла в інших більш безпечних містах нашої країни.
- "Хіба у вас немає 143 квартир?"
- "Кудись переїхати… Кудись! Куди? У нас же у кожного є особняки в Іспанії і право виїжджати за кордон"
- "А робота? І за які гроші жити?"
- "А куди вони мають переїхати?"
- "Ну так, у киян же по 5 квартир у різних куточках країни та пасивний дохід. Ми тут чисто заради вайбіка"
- "Таке почуття, що від виїзду в безпечне місце стримує лише лінь…"
При цьому зазначають, що після останніх обстрілів Києва деякі люди на західній Україні заявляли про готовність прийняти сім’ї.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядають Київ та Вишневе після масштабного обстрілу Росії.