В Одессе продают ТРЦ с рынком более чем за 5 млн долларов. Как он выглядит

В здании работает супермаркет

В коттеджном городке Совиньоне на юге Одессы продают торгово-развлекательный центр с парковкой и рынком. Стоимость объекта — 5 миллионов 500 тысяч долларов (около 245 млн гривен).

Объявление о продаже размещено на одном из сайтов объявлений. Объект занимает 105 "соток" земли — 1,05 гектара.

ТРЦ продают с немалой территорией. Фото: olx.ua

Продавец отмечает, что в ТРЦ арендует помещение супермаркет "Таврия В". Объект называют известным местом "в элитном жилом массиве с платежеспособной аудиторией".

Так выглядит объект. Фото: olx.ua

Этот ТРЦ ищет нового владельца. Фото: olx.ua

"Великолепный вариант, для открытия фитнес-клуба, бассейна, аквапарка и многого другого", — говорится в объявлении.

Как объект выглядит сверху. Фото: 1realty.ua

Что известно о Совиньоне

Это коттеджный городок, который является самым красивым и престижным районом Одессы, хотя формально это не территория города. До областного центра – 1,8 км. По данным sovinyon.net, ТРЦ расположен по адресу ж/м Совиньон, ул. Звездная 46.

Среди преимуществ Совиньона называют близость к морю и собственную береговую линию с частными пляжами. Также там отсутствует многоэтажная застройка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе продают роскошный дворец на побережье моря. Дом украшенный золотом, расположен на первой линии от моря, площадь участка — два гектара, а площадь зданий — 2000 метров. Стоимость элитной недвижимости — 9 миллионов долларов (более 372 миллионов гривен).