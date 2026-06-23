В Одессе продают ТРЦ с рынком более чем за 5 млн долларов. Как он выглядит
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В здании работает супермаркет
В коттеджном городке Совиньоне на юге Одессы продают торгово-развлекательный центр с парковкой и рынком. Стоимость объекта — 5 миллионов 500 тысяч долларов (около 245 млн гривен).
Объявление о продаже размещено на одном из сайтов объявлений. Объект занимает 105 "соток" земли — 1,05 гектара.
Продавец отмечает, что в ТРЦ арендует помещение супермаркет "Таврия В". Объект называют известным местом "в элитном жилом массиве с платежеспособной аудиторией".
"Великолепный вариант, для открытия фитнес-клуба, бассейна, аквапарка и многого другого", — говорится в объявлении.
Что известно о Совиньоне
Это коттеджный городок, который является самым красивым и престижным районом Одессы, хотя формально это не территория города. До областного центра – 1,8 км. По данным sovinyon.net, ТРЦ расположен по адресу ж/м Совиньон, ул. Звездная 46.
Среди преимуществ Совиньона называют близость к морю и собственную береговую линию с частными пляжами. Также там отсутствует многоэтажная застройка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе продают роскошный дворец на побережье моря. Дом украшенный золотом, расположен на первой линии от моря, площадь участка — два гектара, а площадь зданий — 2000 метров. Стоимость элитной недвижимости — 9 миллионов долларов (более 372 миллионов гривен).