Защищать страну — обязанность граждан. Евродепутат высказался об ограничениях на выезд военнообязанных

В Европарламенте объяснили свою позицию на фоне новых правил временной защиты в ЕС

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Ограничения на выезд военнообязанных мужчин из Украины являются вынужденной мерой, поскольку стоять на защите своей страны прежде всего должны ее граждане.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" выразил депутат Европейского парламента от Финляндии Пекка Товери. Он подчеркнул, что ведение войны без достаточного количества военнослужащих невозможно.

"Я бывший военный и происхожу из страны, где пятая часть населения находится в резерве. К сожалению, для ведения войны нужна живая сила", — сказал он.

Депутат Европейского парламента от Финляндии Пекка Товери. Фото Пресс-служба Пекки Товери

В качестве примера Товери напомнил, что во время Второй мировой войны Финляндия потеряла около 95 тысяч военнослужащих, тогда как население страны составляло 3,6 млн человек. Это стало огромной потерей для государства.

"Но чтобы быть гражданином Финляндии, вы должны быть готовы защищать свою страну. Также украинцы должны защищать Украину. К сожалению, поскольку Украина не является членом НАТО, никто другой этого не сделает. Это цена, которую вам придется платить", — добавил депутат.

При этом он признал, что многие украинцы недовольны и не согласны с ограничениями для военнообязанных мужчин.

"Эта цена очень высока, и я понимаю, что многие люди недовольны [принятым решением относительно условий временной защиты]. Но опять же никто другой этого не сделает", — резюмировал он.

Временная защита в ЕС

15 июля страны Европейского союза согласовали продления действия временной защиты для украицев, которые покинули страну из-за войны, до 4 марта 2028 года. Однако есть важный нюанс — из числа новых заявителей статус будет предоставляться только тем, кто выполняет военные обязанности в Украине. Соответствующая информация была опубликована на сайте Совета ЕС.

"Учитывая изменяющиеся оборонные потребности Украины, временная защита в дальнейшем будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Она не будет применяться к тем, кто уже пользуется временной защитой в ЕС.

На практике, чтобы получить временную защиту, лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать исполнение своих воинских обязанностей. Например, это можно сделать, предъявив паспорт со штампом о выезде, предоставленным украинскими властями, который подтверждает, что они уехали из Украины легально и, таким образом, выполняют военные обязанности. Это также можно сделать, предъявив документ в бумажном или электронном формате, подтверждающий освобождение от военных обязанностей или их исполнение", — говорится в сообщении.

Временная защита в ЕС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что такое временная защита?

Временная защита обеспечивает немедленную и коллективную защиту большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в свою страну происхождения. Люди, пользующиеся временной защитой, пользуются одинаковыми правами по всему ЕС. Эти права включают:

проживание

доступ к рынку труда и жилья

медицинская помощь

помощь социального обеспечения

доступ к образованию для детей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в ЕС будут проверять законность и условия выезда украинцев.