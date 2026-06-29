Бронь получить сложнее, а ТЦК ждут перемены: как изменится мобилизация в июле
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Военные получат новые бонусы
В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация в связи с военным положением. Однако в июле 2026 года этот процесс может претерпеть заметные изменения.
"Телеграф" рассказывает о том, что изменится в мобилизации с 1 июля.
Обновленные правила бронирования
Приказом №6954 от 24 июня 2026 года Минэкономики усилило критерии для критически важных предприятий. Планка для них была поднята в разы, а вместе с ней усложнилось и бронирование сотрудников.
Что изменилось:
- Для аграрных предприятий минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход с 20 до 40 млн грн.
- Для лесхозов требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн.
- Предприятия должны выплачивать среднюю зарплату выше средней по стране: для компаний от 50 работников – вдвое, от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое.
- Для бизнеса, работающего в трех и более областях, обязательными стали штат от 10 работников и уплата налогов и ЕСВ не менее 24 тыс. грн в каждой области за последние три месяца.
Новые выплаты и бонусы для военнослужащих
Постановлением Кабинета Министров Украины № 768 от 12 июня 2026 года введена новая система мотивационных выплат и надбавок. Данные нормы вступили в силу задним числом — с 1 июня 2026 года. Таким образом, военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в июне, получат обновленные выплаты уже в июле.
Всем военнослужащим, независимо от условий контракта, начисляются:
- Дополнительное вознаграждение — 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу, обеспечивает подразделения и не получает боевых выплат. При этом минимальная ежемесячная выплата составляет от 30 000 грн.
- Боевые бонусы — начисляются посуточно за каждый день участия в штурмовых действиях, а именно:
- 20 000 грн в сутки — за восстановление (возврат) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск;
- 40 000 грн в сутки — за штурм и взятие позиций непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине обороны противника.
Важно: новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют все и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто служит по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту.
Дополнительные вознаграждения за выполнение задач (в том числе по управлению войсками) — рассчитываются пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:
- 50 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков и батальонов, которые осуществляют оперативное управление частями, ведущими боевые действия;
- 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.
Общая сумма всех этих выплат ограничена и не может превышать 460 000 грн в месяц.
Бонусы за боевые результаты (начисляются сверх указанного лимита в 460 000 грн):
- 100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Эта сумма делится между всеми, кто принимал непосредственное участие в захвате;
- 15 000 грн — за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою (при условии обязательного подтверждения видеофиксацией).
Экспериментальный порядок добровольного возвращения на военную службу из СЗЧ
С 1 июля 2026 года в Украине начал действовать экспериментальный порядок добровольного возвращения на военную службу для военнослужащих, самовольно покинувших военную часть.
Главное новшество — теперь военнослужащий может вернуться не только в свою прежнюю часть, но и выбрать другое подразделение. Для этого необходимо подать рапорт через приложение "Армия+" или обратиться в уполномоченные военные органы.
Как устроен процесс:
- После подачи рапорта военному предлагают список вакантных должностей для назначения.
- Финальное решение о переводе принимается на основе доступных вакансий и текущих потребностей Вооруженных Сил Украины.
Важно: новый порядок не освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части (СЗЧ). Он лишь регламентирует процедуру добровольного возвращения на службу и дает возможность перевестись в другое подразделение тем военнослужащим, которые подпадают под действие этого экспериментального проекта.
ТЦК и проверка документов
Екатерина Анищенко советует украинским мужчинам в июле иметь при себе не только электронные документы, но и бумажные. Она объяснила, что иногда приложение "Резерв+" может не открываться из-за проблем с интернетом или других технических неисправностей, а поэтому важно носить с собой и бумажную копию выписки, которую лучше обновлять раз в неделю.
Во время проверки также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, например паспорт. Если есть бумажный военный билет с актуальными данными, его можно предъявить.
Если же "Резерв+" не работает, а бумажной выписки нет, сотрудники полиции могут доставить мужчину в территориальный центр комплектования для уточнения информации.
Второй этап армейской реформы
Минобороны Украины, по информации источников NV, работает над запуском второго этапа масштабной реформы в армии. Обновления планируется запустить уже в июле. Речь идет об изменениях в работе ТЦК и СП, а также в самой процедуре мобилизации.
Отмечается, что изначально Минобороны планировало запустить первый этап реформы Сил обороны (касающийся контрактов, выплат и отсрочек) в начале июня. Однако из-за задержек с поиском стартового финансирования сроки сдвинулись на середину месяца. Что касается второго — "мобилизационного" — этапа, то его старт намечался на начало июля, но эти сроки теперь тоже могут немного сместиться.
Напомним, ранее мы писали о том, усилят ли мобилизацию после идеи Сырского о новых бригадах.