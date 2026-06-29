Бронь получить сложнее, а ТЦК ждут перемены: как изменится мобилизация в июле

Военные получат новые бонусы

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация в связи с военным положением. Однако в июле 2026 года этот процесс может претерпеть заметные изменения.

"Телеграф" рассказывает о том, что изменится в мобилизации с 1 июля.

Обновленные правила бронирования

Приказом №6954 от 24 июня 2026 года Минэкономики усилило критерии для критически важных предприятий. Планка для них была поднята в разы, а вместе с ней усложнилось и бронирование сотрудников.

Что изменилось:

Для аграрных предприятий минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход с 20 до 40 млн грн.

минимальную площадь земли увеличили с 500 до 1000 га, а годовой доход с 20 до 40 млн грн. Для лесхозов требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн.

требования к площади выросли в пять раз — с 500 до 2500 га. Также ввели минимальный годовой доход в 10 млн. грн. Предприятия должны выплачивать среднюю зарплату выше средней по стране : для компаний от 50 работников – вдвое , от 20 работников и представительств нерезидентов – втрое .

: для компаний , . Для бизнеса, работающего в трех и более областях, обязательными стали штат от 10 работников и уплата налогов и ЕСВ не менее 24 тыс. грн в каждой области за последние три месяца.

Новые правила бронирования от мобилизации. Инфографика - "Телеграф"

Новые выплаты и бонусы для военнослужащих

Постановлением Кабинета Министров Украины № 768 от 12 июня 2026 года введена новая система мотивационных выплат и надбавок. Данные нормы вступили в силу задним числом — с 1 июня 2026 года. Таким образом, военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в июне, получат обновленные выплаты уже в июле.

Всем военнослужащим, независимо от условий контракта, начисляются:

Дополнительное вознаграждение — 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу, обеспечивает подразделения и не получает боевых выплат. При этом минимальная ежемесячная выплата составляет от 30 000 грн.

— 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу, обеспечивает подразделения и не получает боевых выплат. При этом минимальная ежемесячная выплата составляет от 30 000 грн. Боевые бонусы — начисляются посуточно за каждый день участия в штурмовых действиях, а именно:

— начисляются посуточно за каждый день участия в штурмовых действиях, а именно: 20 000 грн в сутки — за восстановление (возврат) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск;

— за восстановление (возврат) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск; 40 000 грн в сутки — за штурм и взятие позиций непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине обороны противника.

Важно: новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют все и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто служит по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту.

Дополнительные вознаграждения за выполнение задач (в том числе по управлению войсками) — рассчитываются пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:

50 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков и батальонов, которые осуществляют оперативное управление частями, ведущими боевые действия;

— за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков и батальонов, которые осуществляют оперативное управление частями, ведущими боевые действия; 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.

Общая сумма всех этих выплат ограничена и не может превышать 460 000 грн в месяц.

Бонусы за боевые результаты (начисляются сверх указанного лимита в 460 000 грн):

100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Эта сумма делится между всеми, кто принимал непосредственное участие в захвате;

— за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Эта сумма делится между всеми, кто принимал непосредственное участие в захвате; 15 000 грн — за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою (при условии обязательного подтверждения видеофиксацией).

Экспериментальный порядок добровольного возвращения на военную службу из СЗЧ

С 1 июля 2026 года в Украине начал действовать экспериментальный порядок добровольного возвращения на военную службу для военнослужащих, самовольно покинувших военную часть.

Главное новшество — теперь военнослужащий может вернуться не только в свою прежнюю часть, но и выбрать другое подразделение. Для этого необходимо подать рапорт через приложение "Армия+" или обратиться в уполномоченные военные органы.

Как устроен процесс:

После подачи рапорта военному предлагают список вакантных должностей для назначения.

Финальное решение о переводе принимается на основе доступных вакансий и текущих потребностей Вооруженных Сил Украины.

Важно: новый порядок не освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части (СЗЧ). Он лишь регламентирует процедуру добровольного возвращения на службу и дает возможность перевестись в другое подразделение тем военнослужащим, которые подпадают под действие этого экспериментального проекта.

ТЦК и проверка документов

Екатерина Анищенко советует украинским мужчинам в июле иметь при себе не только электронные документы, но и бумажные. Она объяснила, что иногда приложение "Резерв+" может не открываться из-за проблем с интернетом или других технических неисправностей, а поэтому важно носить с собой и бумажную копию выписки, которую лучше обновлять раз в неделю.

Во время проверки также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, например паспорт. Если есть бумажный военный билет с актуальными данными, его можно предъявить.

Если же "Резерв+" не работает, а бумажной выписки нет, сотрудники полиции могут доставить мужчину в территориальный центр комплектования для уточнения информации.

Второй этап армейской реформы

Минобороны Украины, по информации источников NV, работает над запуском второго этапа масштабной реформы в армии. Обновления планируется запустить уже в июле. Речь идет об изменениях в работе ТЦК и СП, а также в самой процедуре мобилизации.

Отмечается, что изначально Минобороны планировало запустить первый этап реформы Сил обороны (касающийся контрактов, выплат и отсрочек) в начале июня. Однако из-за задержек с поиском стартового финансирования сроки сдвинулись на середину месяца. Что касается второго — "мобилизационного" — этапа, то его старт намечался на начало июля, но эти сроки теперь тоже могут немного сместиться.

Напомним, ранее мы писали о том, усилят ли мобилизацию после идеи Сырского о новых бригадах.