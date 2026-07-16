Клименко отказался? Что происходит вокруг назначения нового министра обороны

Назначение главы оборонного ведомства имеет отдельную процедуру

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Верховная Рада собралась 16 июля для голосования, в частности, за нового министра обороны Украины. После отставки Михаила Федорова его место займет новый человек.

Глава МВД Украины Игорь Клименко якобы отказался от должность главы Министерства обороны. Как сказала депутат Мария Мезенцева, голосование, которое должно было пройти по вопросу его назначения, не состоится сегодня.

В то же время народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале пишет, что насчет голосования за министра обороны будет отдельное заседание фракции "слуг". Это произойдет после голосования за новое правительство.

"Фракция проголосовала единогласно по пакету министров Кабмина. Напомню, о кандидатах на министров обороны и иностранных дел речь не шла. Это голосуется отдельно, потому что по ним отдельная процедура, ведь это исключительные полномочия президента. По моей информации, представление на министра обороны от Президента в ВР еще не заходило. Если зайдет, соберется профильный Комитет ВРУ по безопасности и обороне и будет рассматривать это представление. Только после этого соберется фракция и дальше в зал по процедуре", — отметила нардеп.

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Игорь Клименко

Для понимания ситуации:

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержал должность.

Об этом "Телеграфу" сообщили в руководстве фракции. Детально об этом говорится в нашем материале: "Федоров – все. Стало известно, какие перестановки в правительстве готовит Зеленский".

Предполагалось, что вместо Михаила Федорова главой оборонного ведомства станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.

Тем временем 16 июля в Киеве и ряде других городов прошли акции в поддержку Михаила Федорова.

Люди требовали вернуть его на должность министра обороны. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на митинге в столице и показал, как он происходил.

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Протест в Киеве. Люди требуют вернуть Федорова. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что Павел Елизаров подал рапорт об увольнении после отставки Михаила Федорова.