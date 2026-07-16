От телевидения до ВСУ: кто такой полковник Елизаров, ушедший в отставку вслед за Федоровым

Военный объяснил свой шаг несогласием с последними кадровыми решениями

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Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об увольнении. Причиной своего решения он назвал увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице Елизарова в Facebook. Он объяснил, что не считает отстранение Федорова правильным решением.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении с ВСУ. Я считаю, что отстранение Н. Федорова это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!", — написал он.

Рапорт об увольнении. Фото: Павел Елизаров

Для понимания ситуации:

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел закрытую встречу с нардепами партии "Слуга народа". Среди обсуждаемых тем были и перестановки в правительстве. Как стало известно, нынешний глава Минобороны не удержал должность.

Об этом "Телеграфу" сообщили в руководстве фракции. Детально об этом говорится в нашем материале: "Федоров – все. Стало известно, какие перестановки в правительстве готовит Зеленский".

Тем временем вместо Михаила Федорова главой оборонного ведомства станет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко. Что касается дальнейшей судьбы пока министра обороны, то войн, скорее всего, уйдет из Кабмина совсем. Также есть вариант, что Федоров станет советником президента.

Что известно про Павла Елизарова

Павел Александрович Елизаров "Лазарь" родился 12 октября 1968 года в Кишиневе (Молдова).

В 1976-1984 годах учился в средней школе № 17 города Кишинев. В 1988 году с отличием окончил Кишиневский электромеханический техникум и получил специальность "Производство электронных и электрических средств автоматизации".

В 1999 — окончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли, специальность — Маркетинг в производственной сфере, в 2009-м окончил тот же вуз и получил диплом по специальности "Финансы".

2025 – окончил Национальный университет обороны Украины и получил стратегический уровень военного образования (L-4) и профессиональную квалификацию "офицер стратегического уровня".

Павел Елизаров

Карьера

В период с 1996 по 2006 год являлся президентом холдинга "СЭВ", руководил командой из 2000 сотрудников. Предприятие специализировалось на лицензированном снабжении газа, сельхозпроизводстве и оздоровительном и ресторанно-гостиничном бизнесе.

С сентября 2006 по июнь 2007 года был заместителем председателя правления компании "Автомобильные дороги Украины".

Затем с 2007 по 2008 являлся заместителем министра транспорта и связи Украины.

Далее с сентября 2009 по апрель 2010 года был заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.

С 2010 года – продюсер, медиаменеджер, соучредитель группы компаний, создававших ток-шоу Савика Шустера и телеканал 3S.TV.

Павел Елизаров

Был кандидатом в народные депутаты в 2012 году.

В октябре 2014 года вместе с Савиком Шустером Елизаров создал канал под брендом 3S.TV (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба"), став автором первой в Украине краудфандиноговой модели финансирования телеканала "Клуб 3S.TV".

Был продюсером ток-шоу Шустер live, соавтором ток-шоу Шустер live. Адреналин", продюсер проекта "Африканские страсти", получивший эксклюзивные права на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2010.

Также был продюсером проекта "Олимпийские страсти" (трансляция на НТКУ Олимпийских игр-2012 в Лондоне). Ведущим авторской программы "Свобода выбора. Реальная жизнь". Продюсером и автором социальных ток-шоу "3S.TV|Economists" и "3S.TV|Bloggers".

Павел Елизаров

Другие факты:

В 2015 года, когда Савик Шустер был лишен разрешения на работу в Украине, присоединился к объявленной телеведущим "голодовке за защиту свободы слова".

С 2018 года Павел Елизаров — директор общественного лейбла, основанного на технологии блокчейн — Younk.

Член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов с 6 ноября 2019.

24 февраля 2022 года в первый день полномасштабного вторжения войск российской федерации в Украину вступил в ряды территориальной обороны Украины — служил в 126-й отдельный батальон территориальной обороны (Дарницкий р-н) 112-й отдельной бригады территориальной обороны.

После завершения битвы за Киев весной 2022 года Елизаров со своей группой были переведены в ССО ВСУ.

Павел Елизаров

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине может появиться новое министерство, которое будет представлять огромную прослойку общества внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).