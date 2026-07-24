Этот продукт в "АТБ" можно найти только летом: экс-работник раскрыл секрет

Этот десерт имеет своих фанатов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Плодово-ягодное мороженое из АТБ очень популярно и является любимым для многих украинцев. Однако зимой купить его невозможно – экс-работник сети объяснил причину.

Бывший управляющий нескольких магазинов "АТБ" рассказал, почему плодово-ягодное мороженое можно купить только летом. Соответствующий вопрос ему задали в соцсети Threads, его автор отметила, что шоколадное и белое мороженое продают круглый год: "я хочу вкуса лета", пишет она.

Плодово-ягодное мороженое из АТБ. Фото АТБ

Бывший сотрудник сети пояснил, что для производства плодово-ягодного мороженого используют сезонное сырье. Зимой ягод нет.

"Все дело в сырье, которое закладывается при производстве", — пишет он.

Почему плодово-ягодное мороженое из "АТБ" пользуется такой популярностью

Это мороженое со вкусом фруктов и ягод является особой фишкой "АТБ". Фанаты этого десерта утверждают, что подобное мороженое других производителей проигрывает "атбшному" по вкусу и аромату.

Плодово-ягодное мороженое из АТБ в глазури. Фото: АТБ

Основу этого мороженого составляет яблочное пюре, вода и натуральные ягоды. Оно однородное и не расслаивается. Яркий розовый цвет мороженому придает натуральный краситель — свекла. Десерт не содержит стабилизаторов и эмульгаторов и имеет приятный кисло-сладкий ягодный вкус. Еще одна приятная особенность – низкая калорийность – 139 ккал на 100 граммов (в вафельном стаканчике), а одна порция даже меньше, ведь ее вес – 80 граммов.

Производителем этого легендарного мороженого есть собственная торговая марка "АТБ" "Своя линия". Оно бывает в кондитерской глазури из какао и в вафельном стаканчике. Цена очень демократичная – 19,40 грн в стаканчике и 25,90 в глазури. К слову, на последнее сейчас еще и скидка, его можно приобрести всего за 15,40 грн.

Как писал "Телеграф", работница "АТБ" рассказала, как покупатели уничтожают продукты. Посетители ежедневно портят товар.