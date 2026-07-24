Проверить качество масла из "АТБ" легко: справится даже ребенок

Есть два очень простых способа

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Бюджетное сливочное масло из "АТБ" часто обвиняют в низком качестве. Как проверить качество сливочного масла в домашних условиях.

"Телеграф" предлагает два простых способа, которые помогут развеять или подтвердить сомнения, приобрели вы настоящее масло, или нет. Однако самое главное — внимательно читать этикетку, на ней должно быть указано, перед вами настоящее масло, или смесь растительных и животных жиров, не являющихся маслом. В составе сливочного масла должны быть только сливки из коровьего молока. Однако иногда недобросовестные производители пытаются выдать спред за подлинное масло.

Как проверить состав сливочного масла – нужен только кипяток

Проще всего это можно сделать, бросив кусочек масла в кипяток. Натуральное масло плавится равномерно, на поверхности появляется жирная пленка, а вода становится немного беловатой.

Если масло при таянии образовало комочки или осадок, возникла мутная жидкость, держащаяся на поверхности, это указывает на посторонние примеси в продукте. Вероятно, перед вами спред, в который добавлены растительные жиры.

Как проверить качество масла кипятком

Проверить качество масла йодом – как это сделать

Здесь тоже все легко – просто капните каплю йода на кусочек масла. Если цвет масла под действием йода не изменился или стал немного желтым, масло настоящее. Если масло стало синим или коричневым, в его составе присутствуют крахмал или растительные примеси.

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