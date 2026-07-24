Перевірити якість масла з "АТБ" легко: впорається навіть дитина

Є два дуже простих способи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Бюджетне вершкове масло з "АТБ" часто звинувачують у низькій якості. Як перевірити якість вершкового масла у домашніх умовах.

"Телеграф" пропонує два простих способи, які допоможуть розвіяти чи підтвердити сумніви, чи справжнє масло ви придбали. Проте найголовніше — уважно читати етикетку, на ній має бути вказано, перед вами справжнє масло, або суміш рослинний та тваринних жирів, яке не є маслом. У складі вершкового масла мають бути лише вершки з коров'ячого молока. Однак інколи недобросовісні виробники намагаються видати спред за справжнє масло.

Як перевірити склад вершкового масла — потрібен тільки окріп

Простіше за все це можна зробити, кинувши шматочок масла в окріп. Натуральне масло плавиться рівномірно, на поверхні утворюється жирна плівка, а вода стає злегка білуватою.

Якщо масло при таненні утворило грудочки, або осад, виникла каламутна рідина, що тримається на поверхні, це вказує на сторонні домішки у продукті. Ймовірно, перед вами спред, у який додано рослинні жири.

Як перевірити якість масла окропом

Перевірити якість масла йодом — як це зробити

Тут теж все легко — просто капніть краплю йоду на шматочок масла. Якщо колір масла під дією йоду не змінився, або став трохи жовтим, масло справжнє. Якщо масло стало синім, або коричневим, у його складі присутні крохмаль або рослинні домішки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому улюблене багатьма плодово-ягідне морозиво з "АТБ" можна купити лише влітку. Секрет розкрив колишній працівник.