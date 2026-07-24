Россия уничтожила вашу посылку? В "Новой почте" объяснили, как вернуть средства

В июле 2026 года сеть почтового оператора насчитывает 16 765 отделений по всей Украине

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На фоне регулярных и целенаправленных атак России на терминалы "Новой почты", в компании рассказали, как вернуть деньги за уничтоженную посылку. Если отправление было повреждено или уничтожено в результате вражеской атаки, НП самостоятельно связывается с клиентом и сообщает о дальнейших шагах для получения компенсации.

"Телеграф" обратился к "Новой почте" за разъяснением, как действовать, если отправление уничтожено в ходе атаки. В этом случае на странице отслеживания посылки в приложении НП появляется статус "потеряно в результате военных действий".

Враг уничтожает терминалы Новой почты. Фото: ЧП

Если посылка уничтожена из-за вражеской атаки, представители "Новой почты" связываются с клиентом и дают ему инструкцию по оформлению обращения на компенсацию. Его можно также самостоятельно оформить через мобильное приложение, в отделении или через контакт-центр.

"После подачи обращения на компенсацию и его рассмотрения средства выплачиваются на реквизиты, указанные клиентом. Мы стремимся решать такие вопросы максимально быстро. Большинство обращений прорабатывается в течение нескольких дней после получения необходимой информации", — ответили "Телеграфу" в НП.

Журналист "Телеграфа" из-за атаки на один из терминалов "Новой почты" потерял посылку с AliExpress (онлайн-маркетплейс, преимущественно объединяющий продавцов из Китая). Все покупки там оплачиваются сразу, только после этого их отправляют покупателю. Интересно, что когда НП уже сообщила, что посылка уничтожена из-за российского удара, в AliExpress продолжали утверждать, что сроки поставки увеличены из-за высокого спроса.

Статус отслеживания заказа НП

Статус отслеживания заказа AliExpress

Как писал "Телеграф", после атаки на терминал "Новой почты" в Кривом Роге, компания обратилась к украинцам и заявила, что, несмотря на атаку, непрерывность логических процессов обеспечена. В компании подчеркнули, что жизнь сотрудников и клиентов является приоритетом для НП.