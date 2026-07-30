Россия научилась "обманывать" украинскую ПВО: РФ модернизировала ключевое оружие стратегической авиации

Враг постоянно модернизирует и улучшает ракетное вооружение

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Российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования Х-101 ("изделие 504") представляет собой ключевой инструмент дальнего ударного потенциала РФ. Она стала основным инструментом России для массированных ударов по Украине.

После начала полномасштабного вторжения РФ украинская ПВО, а также западные комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T показали беспрецедентную эффективность против "X-101" — сбивалось 88% ракет. Из-за этого Россия на протяжении большой войны постоянно модернизирует "изделие 504", сообщает militarnyi.

Модернизация "Х-101" проходила в несколько этапов. Самым серьезным вызовом для украинской ПВО стала интеграция комплекса бортовой радиоэлектронной защиты СП-504. Когда на ракету наводятся радары Patriot или NASAMS, ее система РЭБ генерирует активные имитационные помехи, создавая на экранах ПВО ложные цели.

Сбитая российская модернизированная крылатая ракета Х-101 с встроенным блоком постановки пассивных помех Л-504

Если ракета атакована системами с тепловой или инфракрасной наводкой, в ней срабатывает механизм отстрела тепловых и дипольных радиолокационных ловушек в момент фиксации реальной угрозы. Эти нововведения не делают "Х-101" несбиваемой, однако значительно усложнили работу нашим защитникам.

Несмотря на модернизацию "Х-101", украинская ПВО по-прежнему справляется с этими ракетами:

В ночь на 30 июля украинские защитники сбили 54 крылатые ракеты "Х-101"/"Калибр" из 61.

В ночь на 6 июля было сбито 31 "Х-101" из 33.

В ночь на 2 июля было сбито 32 "Х-101" из 34.

В ночь на 15 июня было сбито 30 "Х-101"/"Искандер-К" из 30.

Добавим, что столкнувшись с высокой эффективностью украинской и западной ПВО, конструкторы "Х-101" изменили подход к ее применению. Поскольку большая часть ракет уничтожалась, упор был сделан на максимальное увеличение разрушительной силы — взамен "изделие 504" потеряло в дальности. Теперь эти крылатые ракеты летают с тяжелой тандемной боеголовкой весом 800 кг, кассетными суббоеприпасами и пирофорными смесями циркония. Это значительно увеличило площадь поражения.

Элементы кассетной боевой части крылатых ракет Х-101 в Киеве/Фото: Виталий Кличко

Напомним, в ночь на 30 июля Россия атаковала Киев баллистическими и крылатыми ракетами. В результате удара сгорел известный рынок возле станции метро "Почайна". Известно о пожарах и в других районах столицы.