Украинские заводы российских олигархов выставили на продажу: куда пойдут деньги

Украина продает крупные предприятия

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Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении больших аукционов. Будут проданы несколько крупных объектов промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Часть из предприятий принадлежали подсанкционным российским олигархам.

С молотка уйдут Одесский припортовый завод (ОПЗ) и еще три объекта. Аукционы назначены на осень 2026 года.

13 октября – ПАО "Сумыхимпром"

19 октября – АО "Одесский припортовый завод"

Одесский припортовый завод/Фото: spfu.gov.ua

20 октября – ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат"

Демуринский горно-обогатительный комбинат/Фото: spfu.gov.ua

20 октября – ООО "Мотордеталь-Конотоп"

Последние два объекта принадлежали олигархам из РФ: Михаилу Шелкову и экс-сенатору Сергею Калашнику соответственно.

Российский миллиардер Шелков владел Демуринским горно-обогатительным комбинатом (ГОК) — одним из крупнейших производителей титана в мире, входившим в структуру госкорпорации "Ростех" — с 2012 года.

После полномасштабного вторжения РФ имущественный комплекс ГОКа, 100% корпоративных прав, автопарк и банковские счета предприятия были арестованы в рамках уголовного производства.

По решению Высшего антикоррупционного суда активы были конфискованы в доход Украины из-за санкций, введенных против Шелкова решением СНБО еще в июне 2021 года. Сегодня комбинат контролируется Фондом государственного имущества.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) выяснило, что до начала полномасштабной войны Шелков задействовал Демуринский ГОК для организации скрытых поставок украинского титана на российский рынок через австрийскую компанию-прокладку.

Завод "Мотордеталь-Конотоп", специализирующийся на выпуске гильз цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей, перешел под управление структур Калашника еще в 2011 году.

После начала полномасштабного вторжения РФ и введения санкций Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) инициировал взыскание актива в пользу государства, мотивируя это тем, что деятельность предприятия наполняла российский бюджет и поддерживала военно-промышленный комплекс РФ. В августе 2023 года завод был окончательно национализирован и сейчас контролируется Фондом государственного имущества Украины.

Добавим, что 100% средств от продажи конфискованного имущества россиян будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. В то же время средства от приватизации ОПЗ и "Сумыхимпром" пойдут в государственный бюджет.

Отметим, в ночь на 30 июля РФ нанесла массированный удар по Украине. Пострадала столица и не только.