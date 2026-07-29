Африканская жара возвращается: когда украинцам ждать +39 в августе

Температура воздуха будет выше среднего, но рекордов не предвидеться

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Начало августа принесет в центральную, южную и восточную Европу сильную жару. Под влиянием антициклона и теплых воздушных масс из Африки в европейских странах, в том числе и в Украине, ожидается сухая и ясная погода.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. При этом в Старом Свете ожидается температура выше нормы, но рекордов не предвидится. Что касается Украины, то жара продержится до 8-9 августа и постепенно отступит, правда, это касается лишь части регионов.

На карте для наглядности представлены дневные максимальные температуры (°С) в Европе на 4 августа:

Дневные максимальные температуры в Европе на 4 августа

На территории Украины первая декада месяца ожидается жаркой и сухой. Воздух в дневное время будут прогреваться до +34…+39 °С, только на крайнем севере и в высокогорной части Карпат немного прохладнее: +28…+33 °С. В связи с антициклональной погодой затяжных дождей не предвидится, хотя локальные грозовые ливни не исключены, преимущественно в дневные и вечерние часы. На фоне усиления жары и ожидаемого дефицита осадков повысится также уровень пожарной опасности в лесных экосистемах, а местами начнёт развиваться засуха.

Похолодание примерно на 5 – 7 °С произойдёт не раньше 8 – 9 августа в результате активизации северо-западных синоптических процессов. Наиболее ощутимо жара отступит с северных центральных и западных областей. При этом, на юго-востоке Украины высокие температуры сохранятся и здесь существенного похолодания не произойдёт. Во второй декаде августа жаркая погода может вернуться на большую часть территории Европы, за исключением крайних северных регионов. Поэтому в целом август ожидается жарким. В Украине среднемесячная температура прогнозируется на 1 – 3 °С выше нормы и будет колебаться в пределах +21…+26 °С, с наиболее существенными отклонениями от нормы в юго-западных областях.

Осадки распределятся неравномерно в течение всего месяца и будут носить преимущественно локальный характер. Поэтому в одних районах выпадет достаточное количество дождей, а другие будут страдать от засухи. В целом, суммарное количество осадков в Украине ожидается ниже нормы на 20 – 40 %, а большая их часть выпадет во второй половине месяца.

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