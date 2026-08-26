США помогают РФ делать баллистику? У Зеленского рассказали, как будут "сбивать" ракеты санкциями

Львиная доля электроники попадает в российский ВПК через третьи страны

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На фоне отсутствия реальной антибаллистики против российских ракет Украина разработала санкционный план, который в теории должен существенно ограничить возможности РФ производить подобное вооружение.

"Телеграф" узнал детали этого плана и о том, почему на пятом году большой войны электроника и комплектующие стран-партнеров до сих пор остаются в российских ракетах.

Штаты – антилидер

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, первый элемент плана – наложить санкции на всех производителей российской баллистики.

– Во всех юрисдикциях стран, принимающих санкции против России, в отношении всех производителей баллистических средств поражения должны быть обновлены санкции. Все эти данные переданы партнерам, и в сентябре-октябре мы ожидаем внесения в санкционные списки всех российских производителей баллистических средств поражения. Речь идет о 100+ предприятиях, – отметил Владислав Власюк.

Впрочем, санкции против заводов не остановят производство, если предприятия будут продолжать получать критически важные иностранные технологии. Именно здесь Украина видит одно из ключевых направлений борьбы.

– Ведь что нужно российским производителям? Иностранные компоненты, – говорит Власюк.

Как говорит уполномоченный президента, антилидером по поставке сложной электроники для ракет РФ являются США.

– Потому что баллистика очень требовательная с точки зрения качества и характеристик продукции, – подчеркивает Власюк.

Кроме того, в этом списке присутствуют и другие (близкие и не очень) партнеры Украины: Япония, Германия, Тайвань, Франция, Швейцария, Великобритания и, конечно же, Китай.

Львиная доля электроники попадает в российский ВПК не напрямую, а через третьи страны: ОАЭ, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Вьетнам.

– И не сказать же, что они на этом много зарабатывают. Это не мультимиллионные контракты, – говорит Владислав Власюк.

К примеру, один из критических элементов – защищенные спутниковые навигационные антенны "Комета", используемые в ракетах "Искандер" и РМ-48У для более точного наведения баллистических ракет.

– То есть баллистика летит по своей траектории по инерционной системе наведения, но в процессе происходит донаведение по спутниковому сигналу, – объясняет уполномоченный президента.

И компоненты для таких автономных систем наведения – французского производства.

Партнеры, конечно, сотрудничают с Украиной по выявлению схем поставок своей электроники в РФ. К примеру, США эффективно перекрыли каналы поставок чипов NVIDIA для дронов "Ланцет". Поэтому, вероятно, говорить об успешном развитии "машинного зрения" в этих дронах не приходится. Однако перекрытие одного маршрута не означает автоматического прекращения поставок.

– Но здесь вопрос не столько в санкциях, сколько в экспортном контроле. Мы уверены, что здесь можно делать больше. У нас есть радикальные идеи: если вы видите, что многие изделия ваших компаний попадают в РФ, Иран, возможно, есть смысл полностью запретить экспорт компонентов в третьи страны? Или экспортировать только при лицензировании. Но такие решения должны приниматься правительствами стран. Мы это уже предлагаем, – говорит Власюк.

Химия и станки

Еще один крупный блок украинского плана касается специальной химии и материалов, необходимых для производства ракет.

Речь идет, в частности, об углеродном волокне, фенольных и эпоксидных смолах. Такие материалы могут использоваться в корпусах ракет, соплах и системах теплозащиты. Критически важны также отдельные титановые и алюминиевые сплавы.

– Россия очень зависима от импорта по многим химическим веществам и материалам. Для чего будут приниматься новые секторальные запреты. Ожидаем, что такие запреты будут приняты юрисдикциями стран в течение нескольких месяцев. Эта информация в рамках нашего санкционного плана уже передана партнерам, – отметил уполномоченный президента.

Еще одно направление – металлообрабатывающие станки и другое оборудование, без которого невозможно современное серийное производство сложной военной техники. Даже если сам станок был поставлен в Россию много лет назад, он нуждается в обслуживании, замене отдельных деталей и компонентов. Часть таких комплектующих также имеет иностранное происхождение.

– К примеру, мы эпизодически видим, что компоненты шведского производителя обнаруживаются на российских заводах ВПК, – рассказал Власюк.

Отдельный блок – идентификация российских конструкторов и инженеров заводов ВПК, производящих баллистику. По словам уполномоченного, относительно них будут приниматься санкционные решения "разного" плана. Какие это "разноплановые" решения, пока остается только догадываться, впрочем, ликвидация российского ракетного конструктора Михаила Шатского или военного инженера Андрея Тисарева — показали, как "работать" с таким контингентом.

Надежда на США и ЕС

Вопрос ограничения российского ВПК может получить дополнительный импульс и на законодательном уровне в США. Одним из инструментов давления украинская сторона рассматривает законопроект Грэма-Блюменталя, содержащий положения об усилении санкций против российского ВПК.

Отдельно Украина рассчитывает на санкционные решения Европейского Союза. В будущем 22-м пакете санкций ЕС, по словам Власюка, значительный блок должен быть посвящен российскому ВПК и противодействию производству баллистических средств.

– Да мы бы хотели, чтобы они приняли несколько промежуточных пакетов, к этому большому, ведь он будет не раньше конца октября. Но уже в сентябре можно принять санкции по противодействию баллистике, – говорит уполномоченный президента.

В итоге, как говорит Власюк, без европейских и американских компонентов, станков, химии, российских ракет вообще не было бы.

– Нами идентифицировано (и переданы материалы странам-партнерам) все, что касается полного цикла производства баллистических средств поражения. Если прекратить это, ввести санкции, сделать экспортный контроль, то это окажет решающее влияние на возможности РФ будет производить баллистику, – подчеркнул уполномоченный президента.

Однако санкционный антибаллистический план подействует через месяцы. И это в лучшем случае. Следовательно, юридическое давление предлагается синхронизировать с наиболее действенным инструментом – физическим поражением российских предприятий ВПК.