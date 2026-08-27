Под прицелом дома и учебное заведение: Киев атаковали баллистикой и дронами
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Враг атаковал и другие регионы Украины
Россия в ночь на 27 августа атаковала Киев баллистическими ракетами. Обломки рухнули в Шевченковском и Подольском районах столицы.
Об этом сообщили в КГГА. Российская атака на Украину продолжается.
Обломки упали в двух районах Киева
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, в Шевченковском районе столицы зафиксировали падение обломков на территории учебного заведения.
В Подольском районе обломки рухнули во дворе жилого дома.
Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Воздушные силы предупреждали о баллистике
О ракетной угрозе столице ночью сообщали Воздушные силы ВСУ. В частности, военные предупреждали о движении баллистической ракеты в направлении Киева через Черниговщину.
По информации мониторинговых каналов, российские войска могли направить на Киев, кроме БпЛА, по меньшей мере четыре баллистические ракеты. Предварительно запуски осуществляли с территории Брянской области РФ.
Взрывы также слышали в других городах
Параллельно с атакой на Киев взрывы этой ночью раздавались также в Запорожье, Полтавской области и Кривом Роге.
По предварительной информации, в Запорожье в результате атаки ранения получили три человека. В Кривом Роге было попадание по промышленному предприятию, где травмировались еще два человека.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Киев пережил массированную баллистическую атаку в ночь на август.