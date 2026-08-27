Под прицелом дома и учебное заведение: Киев атаковали баллистикой и дронами

Враг атаковал и другие регионы Украины

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Россия в ночь на 27 августа атаковала Киев баллистическими ракетами. Обломки рухнули в Шевченковском и Подольском районах столицы.

Об этом сообщили в КГГА. Российская атака на Украину продолжается.

Обломки упали в двух районах Киева

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, в Шевченковском районе столицы зафиксировали падение обломков на территории учебного заведения.

В Подольском районе обломки рухнули во дворе жилого дома.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Воздушные силы предупреждали о баллистике

О ракетной угрозе столице ночью сообщали Воздушные силы ВСУ. В частности, военные предупреждали о движении баллистической ракеты в направлении Киева через Черниговщину.

По информации мониторинговых каналов, российские войска могли направить на Киев, кроме БпЛА, по меньшей мере четыре баллистические ракеты. Предварительно запуски осуществляли с территории Брянской области РФ.

Взрывы также слышали в других городах

Параллельно с атакой на Киев взрывы этой ночью раздавались также в Запорожье, Полтавской области и Кривом Роге.

По предварительной информации, в Запорожье в результате атаки ранения получили три человека. В Кривом Роге было попадание по промышленному предприятию, где травмировались еще два человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Киев пережил массированную баллистическую атаку в ночь на август.