В "АТБ" ограничили продажу популярных продуктов: на какие товары теперь действуют лимиты
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Что теперь нельзя купить в большом количестве
С 28 августа 2026 года в магазинах сети "АТБ" ввели ограничения на продажу отдельных групп товаров. Новые правила касаются как покупок непосредственно в магазинах, так и заказов онлайн.
Какие именно продукты попали под ограничения, "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ".
В некоторых магазинах сети уже появляются соответствующие объявления для покупателей.
"Уважаемые покупатели! Сообщаем вам, что все позиции группы "Яйца" реализуются с ограничениями — не более 6 кг/шт в одном чеке", — говорится в сообщении.
В частности, по словам работника "АТБ", ограничения касаются следующих категорий:
- консервов из рыбы и морепродуктов;
- мясных консервов;
- масла и уксуса;
- продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов;
- крахмала;
- круп;
- макаронных изделий;
- хлопьев;
- соли;
- соды;
- товаров для выпечки;
- сахара;
- куриных яйиц.
Ограничения действуют и в магазинах, и онлайн
По информации сотрудника "АТБ", новые правила применяются не только при покупках в физических магазинах.
Ограничения также действуют при заказе товаров через онлайн-сервисы сети.
При этом покупателю могут отказать в попытке приобрести товары с ограничениями, если он попытается обойти установленный лимит, оформляя несколько чеков подряд.
Ранее "Телеграф " рассказывал, какие популярные товары отдают в "АТБ" почти за полцены.