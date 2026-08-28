В "АТБ" ограничили продажу популярных продуктов: на какие товары теперь действуют лимиты

Что теперь нельзя купить в большом количестве

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С 28 августа 2026 года в магазинах сети "АТБ" ввели ограничения на продажу отдельных групп товаров. Новые правила касаются как покупок непосредственно в магазинах, так и заказов онлайн.

Какие именно продукты попали под ограничения, "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ".

В некоторых магазинах сети уже появляются соответствующие объявления для покупателей.

"Уважаемые покупатели! Сообщаем вам, что все позиции группы "Яйца" реализуются с ограничениями — не более 6 кг/шт в одном чеке", — говорится в сообщении.

Объявление в "АТБ". Фото: "Телеграф"

В частности, по словам работника "АТБ", ограничения касаются следующих категорий:

консервов из рыбы и морепродуктов;

мясных консервов;

масла и уксуса;

продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов;

крахмала;

круп;

макаронных изделий;

хлопьев;

соли;

соды;

товаров для выпечки;

сахара;

куриных яйиц.

На какие продукты действует ограничение? Инфографика: ИИ "Телеграф"

Ограничения действуют и в магазинах, и онлайн

По информации сотрудника "АТБ", новые правила применяются не только при покупках в физических магазинах.

Ограничения также действуют при заказе товаров через онлайн-сервисы сети.

При этом покупателю могут отказать в попытке приобрести товары с ограничениями, если он попытается обойти установленный лимит, оформляя несколько чеков подряд.

Ранее "Телеграф " рассказывал, какие популярные товары отдают в "АТБ" почти за полцены.