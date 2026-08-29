Пожар и детонация на складах под Киевом. Почему это сравнивают с трагедией в Вишневом (видео)

Эвакуировали 200 человек

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В селе Мила Бучанского района Киевской области после российского удара на территории предприятия возник масштабный пожар со вторичной детонацией. Пострадали шесть человек, также есть погибшие, перекрыт участок трассы "Киев — Чоп" (Житомирская трасса).

Что произошло в Бучанском районе

В Офисе Генпрокурора Украины сообщили, что 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий произошло падение или попадание беспилотника. Прокуратура расследует обстоятельства детонации и действия ответственных должностных лиц.

"Начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны по ст. 437 УК и возможной служебной халатности ст. 367 УК Украины в связи с последствиями вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Кроме того, повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

Прокуратура проверит законность хранения взрывоопасных предметов

"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить ее последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения ", — подчеркнули в пресс-службе.

Перекрыта трасса "Киев — Чоп", людей эвакуировали

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко после 22 часов 28 августа сообщил, что из-за последствий атаки и детонации временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й км. Позже он добавил, что с места происшествия уже эвакуировали более 200 человек, среди них есть дети.

"К сожалению, в результате вражеской атаки есть погибшие. Сейчас у нас нет окончательной информации о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах ", — написал Ткаченко в 2:21.

Корецкий сравнил ситуацию с трагедией в Вишневом

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о допущенной преступной халатности. Он сравнил трагедию с пожаром в результате российского удара по военному складу в Вишневом Киевской области.

Как известно, 6 июля после российской атаки на один из складов боеприпасов "Укроборонпрома" в Вишневом возник пожар с детонацией. Погибли девять человек, 91 дом был полностью разрушен, почти 300 жилых домов получили повреждения.

"К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения делать одни и те же ошибки — это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", — написал Корецкий.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит Вишневое на Киевщине после вражеских атак. Россияне ударили по складу, в Бучанском районе погиб человек.