Более 30 лет на должности — и погиб под Киевом, помогая людям: что известно о Тарасе Дидиче

Он не оставил людей своей общины даже во время оккупации

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Глава Дмитриевской общины Тарас Дидич погиб на месте российского удара в селе Мила Бучанского района Киевской области. Там возникла повторная детонация, а Тарас Дидич выехал на место ночного вражеского обстрела, чтобы быть рядом с людьми и помочь.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, до недавнего времени занимавший должность главы Киевской областной государственной администрации. Он написал, что Тарас Дидич одним из первых приехал на место атаки, чтобы помочь людям.

Николай Калашник и Тарас Дидич. Фото:t.me/Mykola_Kalashnyk

"Потому что не мог иначе. Более 30 лет, с 1994-го, Тарас Тарасович возглавлял громаду, жил её проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не бросил их и во время российской оккупации — был на месте, поддерживал и помогал, держал громаду в один из самых страшных периодов", — написал министр.

Также о гибели Дидича сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук. Он пишет, что это несправедливая и болезненная потеря для всего Бучанского района.

"Знал его как сильного и неравнодушного руководителя, которому доверяла громада. Хорошо помню нашу встречу 3 марта 2022 года на Житомирской трассе возле "Мегамаркета". Я тогда вёз продукты в частично оккупированную Бучу, а Тарас Тарасович — в Дмитровскую громаду. В те дни каждый из нас делал всё, что мог, для своих людей", — поделился воспоминаниями Федорук.

Тарас Дидич. Фото: t.me/AnatoliiFedoruk

Что известно о Тарасе Дидиче, которого убила Россия

Тарас Дидич родился 4 марта 1961 года в Ивано-Франковской области. В 1984 году окончил Киевский политехнический институт.

С ноября 1994 года был сельским председателем Дмитровского сельского совета. Он принимал решения, которые шли на пользу громаде и умел их обосновать.

Тарас Дидич был награжден орденом "За заслуги ІІІ ст.", Орденом Святого Равноапостольского князя Владимира Великого ІІІ степени, Орденом Украинской Православной Церкви Преподобного Илии Муромца ІІІ ст., Орденом Христа Спасителя.

После российской атаки на складах в Бучанском районе произошла детонация — что известно

Вечером 28 августа около 20:10 российский беспилотник атаковал предприятие в селе Мила Бучанского района. Возник масштабный пожар со вторичной детонацией.

Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 11:30 известно о 27 погибших. Эта цифра может быть не окончательной, потому что продолжаются аварийно-спасательные и противопожарные работы.

Из опасной зоны эвакуировано более 200 человек. Движение по трассе М-06 "Киев — Чоп" (Житомирская трасса) временно перекрыто на участке с 15-го по 32-й км.

Офис Генпрокурора начал расследование по ст. 367 УК (служебная халатность). Следователи проверят законность хранения взрывоопасных предметов на территории гражданского предприятия и действия ответственных должностных лиц.

Премьер-министр Сергей Корецкий резко отреагировал на событие. Он сравнил трагедию с пожаром в результате российского удара по военному складу в Вишневом Киевской области. Он призывает, чтобы все виновные "без исключений" были наказаны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российских ударов по Киеву 29 августа. Есть поврежденные дома.