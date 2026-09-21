Главный цвет осени: благородный оттенок сезона мгновенно преобразит ваш образ

Этот цвет одинаково хорош как для дневных городских прогулок, так и для вечерних выходов

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Красный цвет удерживал лидерство на протяжении нескольких сезонов, оставаясь одним из главных акцентов весенне-летнего гардероба. Однако с наступлением холодов на смену яркому алому приходит более глубокий, благородный и насыщенный оттенок — бордовый, излучающий абсолютную уверенность и элегантность.

Глубокие винные тона идеально подходят для осеннего периода, сообщает Nők Lapja. Обладая ярким характером, бордовый легко адаптируется к базовому гардеробу: мягкий трикотажный свитер, элегантное пальто или выразительный аксессуар моментально выведут даже самый простой повседневный образ на новый уровень.

Как внедрить бордовый в свой гардероб

Точечные акценты

Если вы не готовы к тотальным цветным решениям, начните с одной акцентной вещи. Бордовый цвет мгновенно преображает привычные комбинации:

Вязаный свитер в сочетании с классическими джинсами;

Вязаный свитер в сочетании с классическими джинсами/Фото: ИИ

Элегантные брюки с темным топом;

Элегантные брюки с темным топом/Фото: ИИ

Винная сумка, дополняющая образ в нейтральных тонах.

Винная сумка, дополняющая образ в нейтральных тонах/Фото: ИИ

Гармоничные сочетания

Бордовый безупречно смотрится с классической осенней палитрой: бежевым, серым, черным и шоколадно-коричневым. Для более смелых экспериментов комбинируйте винный с нежно-розовым или светло-голубым оттенками.

Гармоничные сочетания/Фото: ИИ

Монохромный образ

Любителям монохрома не стоит ограничивать себя: бордовый брючный костюм, лаконичное платье или трикотажный комплект смотрятся максимально изысканно. Главный секрет однотонного аутфита — игра фактур. Сочетайте в одном образе гладкую кожу, плотную шерсть, струящийся атлас и мягкий трикотаж.

Монохромный образ/Фото: ИИ

Выразительные детали

Для первого знакомства с трендом отлично подойдут аксессуары: темно-красная сумка, изящная обувь или объемный шарф станут идеальным цветовым пятном в сдержанном луке.

Выразительные детали/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, что мода на короткие платья постепенно уступает место более длинным силуэтам. В новом сезоне дизайнеры вновь обращают внимание на макси и миди: такие модели выглядят сдержанно, вытягивают силуэт и позволяют создавать элегантные образы без большого количества декоративных деталей.