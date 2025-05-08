"Ковер" постелен — пассажиры на полу: в России продолжается коллапс в аэропортах (фото, видео)

Пассажиры некоторых рейсов два дня провели в аэропорту

В России продолжается коллапс в аэропортах, и некоторые пассажиры ждут вылета более 30 часов. Массовые задержи рейсов произошли после атаки ряда городов дронами и введения плана "Ковер".

Информация об этом 8 мая появляется в различных российских пабликах. Baza пишет, что все московские аэропорты якобы работают в штатном режиме, но график полетов пока еще не восстановлен.

"Пассажиры рейса Москва — Чита "Уральских авиалиний" две ночи провели в Домодедово. Они должны были вылететь 6 мая в 19:40, но рейс перенесли. Сначала — на пару часов, а потом, как и все остальные, — до утра. Но и 7-го числа вылететь им не удалось: пассажиров пустили на борт только в 6:40 утра 8 мая", — говорится в заявлении.

Также почти сутки ожидает своего вылета рейс той же авиакомпании в Стамбул. Подобная ситуация у пассажиров рейса в Анталью авиакомпании "S7" – с вечера 6 мая их вылет перенесли на ночь 8 мая. А в Шереметьево пассажиры рейса в Анталью ожидали своего вылета более 21 часа. Представители авиакомпании ничем не смогли им помочь. Та же участь постигла пассажиров рейса в Красноярск. Отмечается, что во Внуково на табло горят красным все рейсы "Турецких авиалиний". Вероятно, рейсы после долгой задержки решили отменить.

Согласно данным Росавиации, из 186 самолётов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая, уже вылетели по своему направлению 165.

Тем временем в Пулково подтвердили, что в аэропорту осталось ещё 24 самолёта, перенаправленных в Петербург из-за ограничений. В Минтрансе заявили, что все российские авиакомпании якобы смогут вернуться к штатному расписанию к 18:00 8 мая.

Украинский военный и блогер Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook также высказался по этому поводу. Он пишет, что к подобным коллапсам следует привыкать.

Что произошло ранее

7 мая регулярные налеты дронов в России вызвали серьезные последствия. Помимо целей, которые поражают дроны, россияне столкнулись с еще одним эффектом от атак — остановка авиасообщения.

Например, крупнейший российский перевозчик Аэрофлот отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 — в направлении столицы. В совокупности задержано более 140 рейсов в Москву и из нее. Это касается рейсов самого Аэрофлота (Шереметьево) и его дочерней компании Россия (Внуково). И это только один авиаперевозчик. Также об отмене или задержке рейсов объявил целый ряд компаний. Атаки, напомним, продолжаются уже несколько дней и на работе аэропортов они также отражались.

При этом, речь идет не только об обычных рейсах. К Путину на парад никак не могут долететь его друзья. Самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на парад 9 мая, приземлился в Баку, поскольку он не имел разрешения на полет в российскую столицу из-за боевых действий. Позже он таки получил разрешение на продолжение полета, но удар по репутации Путина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Московская область ночью 5 мая оказалась под атакой ударных беспилотников. Россияне вынуждены были ввести план "Ковёр" в международном аэропорту "Внуково" неподалеку от Москвы. Это означало, что в воздушном пространстве на территории аэропорта появились воздушные объекты.