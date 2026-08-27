Укр

Работает даже без света: украинец собрал деревянную беговую дорожку и стал звездой сети (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Простая идея, которая удивила сеть
Простая идея, которая удивила сеть. Фото Коллаж "Телеграфа"

Находчивый изобретатель использовал подручные материалы

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В сети стало популярным видео, на котором украинец показал процесс создания самодельной беговой дорожки, работающей без электричества. Уникальность этой конструкции состоит в том, что она практически плностью выполнена из дерева.

Соответствующее видео мужчина опубликовал на своей странице в TikTok. За короткое время ролик стал вируснім, набрал более полумиллиона просмтров и получил более 30 тысяч лайков.

По словам автора проекта, в основе необычной конструкции — прочный каркас, валы с подшипниками и движущееся полотно, которое вращается во время ходьбы или бега. Еще одна особенность — отсутствие двигателя. Полотно приводится в движение самим человеком при ходьбе или беге.

Для сборки самодельной беговой дорожки понадобились металлические и деревянные элементы для создания каркаса, а также крепежи, ролики и полотно из износостойкого материала.

Для начала были определены размеры дорожки и удобная ширина для шага, а также продуман удобный угол наклона. Далее мужчина сделал раму, установил опоры, затем — установка валов и подшипников и монтаж полотна.

Последний этап — проверка и безопасность конструкции и добавление резиновых накладок на опоры для предотвращения скольжения и защиты полов

Таким образом, украинец показал, что буквально из подручных материалов своими руками можно создать механическую беговую дорожку, которая будет работать даже в условиях отсутствия электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинка рассказала, во сколько ей обошлось строительство уличного туалета своими руками.

Теги:
#своими руками #Лайфхак #Беговая дорожка #DIY