От маленькой пекарни до известного бренда: что известно о "Завертайло", которое пострадало от удара дрона (фото)

Владелец заведения показал фото последствий

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Под атакой вражеского "шахеда" в Киеве оказалась популярная перкарня "Завертайло". Она расположена в самом центре столицы и уже стала одним из знаменитых гастрономических брендов города, созданного семейной парой Анной и Станиславом Завертайло.

Об этаке сообщил владелец пекарни в своем Telegram-канале, а также показал фотографию с места происшествия. В результате обстрела пострадала одна из посетительниц заведения.

"Команда и гости, находившиеся в подвальном помещении и по разрешению служб, были выведены через другие выходы помещения в безопасные места", — отметил он.

История пекарни "Завертайло"

Первое заведение открыли на Подоле в Киеве в 2021 году — на улице Межигорской, недалеко от Контрактовой площади. К тому моменту владельцы пекарни — Анна и Станислав, уже были известны в городе благодаря сети кондитерских Honey.

Анна и Станислав Завертайло. Фото: village

Название также было подобрано не случайно. Сеть пекарен является семейным бизнесом, потому владельцы буквально поставили свою фамилию на продукт и качество.

К слову, и сама идея пекарни была необычной для Киева. Основой в ней являются хлеб на закваске, выпечка, натуральное вино и еда.

Пекарня "Завертайло". Фото: village

Очень известной стала вторая локация – "Завертайло на территории Софии" на Владимирской, 24а. Она расположена буквально возле Софийского собора. Кроме того, место оказалось ещё и исторически интересным: во время работ здесь обнаружили остатки стен XVII–XVIII веков, которые связаны с территорией Софийского монастыря.

"Завертайло" на Софии

Таким образом, история семейного бизнеса довольно показательная: пара начала с небольшой пекарни на Подоле в 2021 году, затем открыли новые точки и сделали фамильную пекарню в полноценный гастрономический бренд.

Меню в "Завертайло". Фото: village

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли Россия уничтожить мосты в Киеве.