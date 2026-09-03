Ракеты есть, но… Может ли Россия уничтожить мосты в Киеве

Эксперт прокомментировал ситуацию с мостами в столице

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Заявление офицера командования штурмовых войск Дениса Ярославского о потенциальных ударах РФ по мостам в Киеве еще не означает, что в городе произойдет коллапс. Несмотря на угрозы и обстрелы, реализовать такой план оккупантам не удастся.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, Ярославский просто сказал "откровенную чушь ради хайпа".

Что сказал Денис Ярославский

Денис в комментарии для "Фабрика новин" заявил, что РФ планирует бить по мостам в Киеве, что может привести к транспортному коллапсу.

Мосты у них в планах, и они будут повреждать мосты в Киеве. Это приведет к коллапсу. Я не знаю, думает ли об этом мэрия Киева или нет, есть ли "план Б", как это быстро отремонтировать. Судя по тому, как Южный мост ремонтируется уже 5 лет, быстро ничего не получится. Денис Ярославский

Реальная ли угроза мостам

Криволап отметил, что в Киеве нет централизации по мостам. Даже если россиянам удастся повредить одну или несколько переправ, это не приведет к коллапсу, а создаст временные "неудобства". Эксперт на примере херсонских мостов показал, что подобная задача практически невыполнима в Киеве.

"Мост в Херсоне выбивали почти месяц. Чтобы сделать такую ситуацию в Киеве, нужно уничтожить все мосты начиная с Северного и заканчивая Южным. Нужно лупить и лупить…

Наиболее точное оружие россиян в этом вопросе — это "Искандер М". Почти 500 кг взрывчатки. Это нужно не просто лупить для того, чтобы закрыть путь, саму дорогу и сам пролет. А надо куда-то, чтобы его разрушить, к примеру, в опоры. А опоры там очень крепкие, и такой сценарий в принципе невозможен", — сказал Константин.

Защищенность и диверсификация инфраструктуры

Эксперт отметил, что более уязвимы к ударам РФ ТЭЦ и очистные сооружения Киева, однако даже в случае поражения этих объектов оккупантам не удастся сделать коллапс в столице. Системы обеспечения города диверсифицированы. Очистные сооружения и канализация имеют несколько независимых ветвей и линий, поэтому одновременно вывести их из строя маловероятно. Что касается ТЭЦ, то и в данном вопросе присутствует некая диверсификация, которая не позволит парализовать город после потенциальных ударов РФ.

"Если есть какая-то централизация, что-то такое собрано в одну кучу, то оно становится уязвимым. Даже три ТЭЦ в Киеве, которые там обеспечивают каждая по своему району, это уже некоторая диверсификация", — считает Криволап.

Наиболее уязвимая система

Самой уязвимой городской инфраструктурой Киева эксперт называет очистные сооружения, но и ее будет уничтожить непросто.

"Это огромное количество бетона, который нужно уничтожить. Там идут три независимые ветви канализации и у каждой своя насосная станция, свое аварийное энергообеспечение", — отметил Криволап.

Готовность города и оценка общих рисков

Криволап считает, что ситуация с подготовкой к зиме и энергетике в Киеве лучше, чем в 2022 году. По его словам, для реального коллапса столицы россиянам пришлось бы одновременно ударить по 15–20 критической объектам десятками ракет, на что у РФ нет ресурсов (пусковых установок).

Минимальный необходимый минимум власти Киеве сделали. И у нас ситуация, если сравнивать с 22-м годом, гораздо лучше с точки зрения вообще энергетики всей. Константин Криволап

Константин Криволап/Фото: rbc.ua

Ипсо и фейки о северокорейской ракете KN-30

Криволап на фоне слухов о коллапсе в столице напомнил о северокорейской ракете KN-30, о которой украинцы узнали после того, как появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить в Киеве очистные сооружения. Кремль якобы для этих целей попросил KN-30 у КНДР. Однако технические характеристики данной ракеты не соответствуют здравому смыслу — при длине в 10,2 м и сечении около 1,26 м в КНДР заявляют, что масса боевой части баллистической ракеты составляет от 2,5 — до 4,5 тонны (в зависимости от модификации). Константин отметил, что при таких параметрах ракета бы не взлетела.