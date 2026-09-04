Від маленької пекарні до відомого бренду: що відомо про "Завертайло", яке постраждало від удару дрону (фото)

Власник закладу показав фото наслідків

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Під атакою ворожого "шахеда" у Києві опинилася популярна перкарня "Завертайло". Вона розташована в самому центрі столиці та вже стала одним із знаменитих гастрономічних брендів міста, створеного сімейною парою Анною та Станіславом Завертайлом.

Про це повідомив власник пекарні у своєму Telegram-каналі, а також показав фотографію з місця події. Внаслідок обстрілу постраждала одна з відвідувачок закладу.

"Команда та гості, які перебували у підвальному приміщенні та за дозволом служб, були виведені через інші виходи приміщення в безпечні місця", — зазначив він.

Історія пекарні "Завертайло"

Перший заклад відкрили на Подолі у Києві 2021 року — на вулиці Межигірській, неподалік Контрактової площі. До того моменту власники пекарні – Анна та Станіслав, вже були відомі у місті завдяки мережі кондитерських Honey.

Анна та Станіслав Завертайло. Фото: village

Назва також була підібрана не випадково. Мережа пекарень є сімейним бізнесом, тому власники буквально поставили своє прізвище на продукт та якість.

До речі, і сама ідея пекарні була незвичайною для Києва. Основою в ній є хліб на заквасці, випічка, натуральне вино та їжа.

Пекарня "Завертайло". Фото: village

Дуже відомою стала друга локація – "Завертайло на території Софії" на Володимирській, 24а. Вона розташована буквально біля Софійського собору. Крім того, місце виявилося ще й історично цікавим: під час робіт тут виявили рештки мурів XVII–XVIII століть, пов’язані з територією Софійського монастиря.

"Завертайло" на Софії

Таким чином, історія сімейного бізнесу досить показова: пара почала з невеликої пекарні на Подолі у 2021 році, потім відкрили нові точки та зробили фамільну пекарню у повноцінний гастрономічний бренд.

Меню у "Завертайло". Фото: village

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може Росія знищити мости у Києві.