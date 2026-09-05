"Можно инфаркт словить": звук "желтой" тревоги напугал украинцев (видео)

Данный сигнал будет звучать на территории Украины в случае налета российских БПЛА

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Украинцы по-разному оценили звук новой "желтой" воздушной тревоги. Данное нововведение должно появиться в Украине с 8 сентября.

Видео с вероятным звуком оповещения о "желтом" уровне тревоги всплыло в сети. В сети данный вариант встретили скептично, сообщает "Телеграф".

Что меняется

О переходе на дифференцированную систему оповещения 2 сентября 2026 года сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Новая система делит угрозы на два типа:

🟡 Жёлтый уровень — предупреждает о налёте беспилотников (дроновой опасности).

— предупреждает о налёте беспилотников (дроновой опасности). 🔴 Красный уровень — оповещает о ракетной угрозе, баллистических запусках или массированных ударах БПЛА.

Добавим, что звук нового "жёлтого" сигнала воздушной тревоги в Украине на данный момент ещё не утвержден официально. "Красный" уровень угрозы будет сопровождаться стандартным звуком воздушной тревоги.

Реакция сети

Некоторые пользователи раскритиковали звук "желтой" тревоги. Они назвали данное оповещение "жутким". Другие поддержали данное нововведение.

"Мерзковатенько"

"Как ядерка"

"Так лучше! Чем гудеть на весь город из-за 1 БПЛА под Одессой, который собьют еще в море"

"Это больше для киевлян. Во время "желтой" тревоги метро будет работать через мост, а во время "красной" — нет"

"Что так стремно, что так"

"Почему это звучит страшнее, чем обычная тревога"

"Зачем было это разделать? Обесценивание опасности? Ничего не понятно"

"Можно инфаркт словить"

"Кто эти звуки выбирает? Садист какой-то?"

Напомним, в Киеве воздушная тревога до сих пор объявляется для всего города, даже если потенциальная угроза может касаться лишь его части. На фоне рекордного количества сигналов этот вопрос вновь стал особенно актуальным.