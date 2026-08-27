Это кусачее насекомое со щипцами может прятаться в ваших фруктах и мебели: как оно выглядит (фото)

Также рассказывают, что жуткое насекомое заползает в уши

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В косточках персиков встречаются насекомые, которые могут укусить за щеку. Их называют уховертками, ухокрутками или щипалками. Несмотря на много ужасных историй, которые рассказывают люди, насекомые не стремятся залезть к вам в ухо.

Интернет-пользователь Елена Смолина опубликовала фото кусачего существа в Facebook-сообществе "Насекомые Украины".

"Этот пассажир приехал внутри косточки перезрелого персика с ярмарки. Насколько я понимаю, это Forficula auricularia? Интересно, что она живая, хотя очень вялая. В принципе, у меня есть свободный террариум", — написала она.

Уховертка. Фото: Facebook

Украинка также показала, куда поначалу поселила неожиданного гостя. Но впоследствии решили отвезти его в Голосеевский парк в Ореховатские пруды, где он убежал под трухлявый пень.

Уховертка в террариуме. Фото: Facebook

В комментариях написали, что этого насекомого боялись с детства. Они встречаются не только в персиках, но и в кукурузе и гроздях винограда, яблоках, грушах и подсолнухе.

Что известно об уховертке и стоит ли бояться

Forficula auricularia, или уховертка обычная, — всеядное насекомое длиной до 1,5-2 см. Ее легко узнать по характерным "щипцам" на конце брюшка, которые служат для защиты и удержания добычи.

Насекомые активны преимущественно ночью, а днем прячутся под камнями, корой или в почве. Они питаются мелкими насекомыми, тлями и растительными остатками, но также могут повреждать цветы, плоды и молодые листья.

Для человека щипалка не представляет опасности: она не ядовита, кусается только в исключительных случаях. Их укус чувствуется как легкое щипание и не содержит яда.

Уховертка не стремится заползти к вам в ухо, несмотря на множество страшилок. Она может сделать это случайно не чаще, чем любой другой жук.

Напомним, на одном из лугов в Черкасской области заметили необычную бабочку с металлически-зелеными крыльями. И хотя с виду она выглядит сказочно, но на самом деле насекомое ядовито.