Постоянно следит за зятем Трампа: Кушнер приехал к Зеленскому с дорогим девайсом (фото)

На руке американского гостя красуется относительно новый гаджет на современном рынке электроники

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Во время визита в Киев на руке зятя президента США Джареда Кушнера был замечен интересный девайс. На безымянном пальце его левой руки было украшение похожее на "умное" кольцо.

"Телеграф" расскажет, что это за гаджет и сколько он стоит в Украине. Интересно, что такое же кольцо было и на пальце у комиссара Федеральной службы США по закупкам Джоша Грюнбаума, сопровождавшего спецпосланников Дональда Трампа.

Какой гаджет носит Кушнер?

Точную модель "смарт кольца", которое надел зять президента США, распознать по фото довольно сложно. Однако, вероятнее всего, это титановое Oura Ring 4.

Такие кольца производит финская компания. Там утверждают, что этот гаджет очень точно анализирует качество сна своего владельца, подсчитывает калории, ведет учет физической активности, мониторит пульс, температуру и т.п. — помогает в целом следить за состоянием здоровья.

Кольцо на руке Джареда Кушнера. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Главная фишка — кольцо транслирует в приложение "уровень стресса". Зеленым на графике сказывается его отсутствие, желтым – состояние "тревожности", а стрессовые ситуации показаны оранжевым цветом.

Кольцо отправляет всю информацию на смартфон

Что еще известно об этом кольце?

Oura Ring 4 Black – это смарт-кольцо из легкого титана для круглосуточного мониторинга здоровья и сна, сердцебиения и других параметров. Всего этот гаджет отслеживает более 50 показателей здоровья и самочувствия и направляет на смартфон персонализированные инсайты относительно сна, активности, уровня стресса, метаболизма, здоровья сердца и женского здоровья.

Основные характеристики:

Материал корпуса: Титан. Толщина около 3 мм.

Автономность: До 8 дней без подзарядки.

Защита: Влагозащита для повседневного использования и плавания.

Технология Smart Sensing увеличивает точность измерений за счет улучшенного расположения датчиков.

Такие девайсы выпускаются в разных цветах

Сколько стоит в Украине

Стоимость на Oura Ring 4 Black варьируется в зависимости от размера (от 4 до 15) и продавца. Официальный сайт и специализированные магазины предлагают такую модель по цене от 16 900 до 17 900 гривен. В крупных маркетплейсах и магазинах электроники цены на отдельные размеры начинаются от 11 734 до 12 673 гривен.

Oura Ring 4 Black

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