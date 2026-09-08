Антибаллистика, Patriot и переговоры с Россией: главное из новых заявлений Зеленского

Президент подчеркнул, что Россия также должна делать шаги по достижению договоренностей

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в 20-х числах сентября с американским президентом Дональдом Трампом. Одной из тем станет антибалистическая защита Украины. В то же время, Украина может возобновить переговоры с Россией в трехстороннем формате.

Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы журналистов. "Телеграф" публикует основное.

Украине нужна антибаллистика

Зеленский подчеркнул, что хоть Воздушные силы и хорошо поработали, сбив почти все крылатые ракеты в ночь на 8 сентября, этого все же недостаточно, ведь антибаллистических ракет не хватает.

"Нужны ракеты. Мы готовим свою программу "Фрейя". Очень надеемся, что и эту программу американцы будут поддерживать. Но, тем не менее, вместе с европейцами мы точно добьемся желаемого результата. Пока этого результата не будет, нам нужны баллистические комплексы от американцев", — говорит Зеленский и подчеркивает, что во время визита спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера было озвучено, сколько и к какому сроку необходимо.

Это шанс показать не только столицу, наших людей, показать удары русских, показать последствия и в деталях проговорить это с прямыми переговорщиками президента Трампа и проговорить в деталях, какой пакет ПВО нам нужен в любом случае. Владимир Зеленский, президент

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Владимир Зеленский во время визита/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Украина готова искать компромисс

Отдельно он отметил разблокировку темы переговоров. Зеленский отмечает, что важно, что спецпредставители посетили обе столицы, что является сигналом не только политической поддержки, но и более сильной переговорной позиции Украины.

Зеленский о трехсторонних переговорах

Зеленский акцентирует, что Украина готова искать компромисс, в частности в вопросах зерна и энергетики, которые болезненны и для Украины, и для России и для всего мира, в частности Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Азии и тому подобное.

"Очень важно, что мы сегодня в такой ситуации, и в такой позиции, когда и Украине, и России нужно идти на какие-то шаги. Не ждать только компромиссов от Украины. Украина и так много всего компромиссного уже сделала ", — резюмирует Зеленский.

Переговоры всех уровней: где, когда и о чем могут говорить

Следующая трехсторонняя встреча может состояться как в Турции, Швейцарии или ОАЭ, так и в других странах. Среди тем, которые будут подниматься, — гуманитарные вопросы и прежде всего обмен пленными. "Нужно увеличивать обмены и ускорять", — говорит президент. Другие важные вопросы – зерно и энергетика, которые должны быть обговорены результативно.

Украинские военные вернулись в Украину/ Омбудсман Лубинец Дмитрий

В ближайшее время запланированы встречи Украины, стран Европы и США на уровне советников. Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом и надеется, что это произойдет в сентябре. Осенью могут пройти и трехсторонние переговоры.

"Мы все будем готовить и приближать трехстороннюю встречу Украины, России и Америки. Если все стороны согласятся. Также мы хотим сделать это осенью. Если выйдет в сентябре — прекрасно. Чем раньше, тем лучше", — прокомментировал он.

Роль Европы в переговорах

Зеленский отмечает, что не только американцы, но и европейцы имеют контакты с россиянами. Так что Европа важна за столом переговоров. Прежде всего, не только через помощь Украине, но и через вопросы безопасности.

"Они думают о безопасности всей Европы и это нормально думать о безопасности своих людей, безопасности своей страны. Поэтому понятно, что они должны быть за столом любого формата переговоров. Дальше Украина будет частью Евросоюза и здесь от Европы многое зависит, или только от нее и зависит наше членство", — говорит президент.

Также в Украине видят жизнь не только во время войны, но и после нее, когда будет восстановление государства.

Нам потребуется гарантии безопасности от Европы, гарантии безопасности от Соединенных Штатов и поддержка при конструкции нашего государства от наших европейских и других партнеров. Поэтому Европа уже часть переговоров, поэтому Европа присутствовала во время наших переговоров, последних переговоров в Киеве вместе с американской делегацией и поэтому Европа будет и во всех будущих форматах переговоров. Владимир Зеленский, президент

Пакет мира для Украины

Во время визита в Украину американские спецпредставители привезли определенные идеи — так называемый "пакет мира". Зеленский говорит, что некоторые из них — неплохие, достойные, однако станут ли они действенными и будут ли результат — пока говорить рано. Украина проработает детали и реакции на эти идеи.

"Мы договорились с американцами, сначала поработаем над этим, а потом это будем коммуникировать Владимир Зеленский, президент

Россия хотела подчеркнуть опасность и атаковала аэропорты

Отдельно президент подчеркнул, что Украина была готова принять самолет американской делегации и в Борисполе, и в Жулянах. Технически аэропорты были готовы, однако оставался вопрос, дает ли безопасный коридор Россия. "Россия, безусловно, хотела подчеркнуть, что нет безопасности в Украине, и они ударили и по полосе в Жулянах, и по полосе Борисполя", — отметил Зеленский.

"Мы договорились со Стивом и Джаредом, что они приедут снова. Важно не делать больших пауз. Они были много раз в Москве и это первый раз в Киеве. Хочется, чтобы они были чаще для того, чтобы показывать все-таки баланс, уважение и Москве, и Киеву", — говорит президент. Он подчеркнул, что гости из США увидели как живет Киев и что есть возможность воспользоваться самолетом. Зеленский предложил оставить американский самолет в соседней стране с Украиной, а в Киев лететь президентским бортом.

Мобилизация в России

Россия пока будет отрицать мобилизацию, ведь в этой стране впереди выборы в Госдуму (18–20 сентября 2026 года). После выборов мобилизация возможна как скрытая, так и открытая. "Мы понимаем цифру 300 000 минимум российских воинов дополнительно. Это то, на что они рассчитывают. Инфраструктура в России уже подготовлена под мобилизацию", – говорит Зеленский и отмечает – ценная и сложная мобилизация – это новая реальность для России.

Он подчеркнул — не имея успехов на поле боя, Россия прибегает ко лжи, как это было недавно с псевдозахватом Святогорска и расстоянием до Сум. Выходит показать силу, которая у них есть, только в воздухе.

Они показывают, что внутри России как будто все спокойно, никакой мобилизации, они контролируют, все нормально. А по Украине наоборот показывают постоянные интенсивные удары, словно они так сильны. Вот примерно так все и будет развиваться на этих выборах. В конце сентября, когда выборы окончатся, мы увидим новую динамику их риторики. Владимир Зеленский, президент

Кадровые вопросы в Украине

Зеленский сообщил, что провел ряд встреч по кадровым вопросам, в частности с главой СБУ Александром Покладом, начальником ГУР Олегом Иващенко и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, руководителями НАБУ, САП, а также с генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко. "Он написал соответствующее заявление, и представление будет направлено в Верховную Раду Украины", — отметил Зеленский.

На вопрос журналистов о бывшем главе Минцифры и Минобороны Зеленский ответил кратко: "Знаю, что он где-то за границей был и, как говорится, не звонит, не пишет".

Комментируя назначение посла Украины в Соединенных Штатах, президент подчеркнул, что это очень важно для Украины, ведь сейчас мы приближаемся к разблокированию переговорного процесса и нуждаемся в Patriot, поэтому посол необходим. "Здесь очень важно не ошибиться, и поэтому есть кандидатуры, не буду пока говорить, кто эти кандидаты, но мне прежде всего нужно получить подробную справку. И не только от Службы безопасности Украины, но и от НАБУ. Жду эту дополнительную информацию, и будем принимать решение", — говорит Зеленский.

О лицензиях на производство ракет и компонентов для Patriot

Приоритет для Украины — зимний пакет защиты. Зеленский напомнил, что есть положительный ответ президента США, и о лицензиях говорят также на уровне производителей. "Процесс идет", — говорит он, однако продолжается и подготовка. О winter package Зеленский 8 сентября будет говорить с премьер-министром Норвегии.

Также он сказал, что Великобритания поддержит Украину финансово – об этом договаривались во время визита премьер-министра Британии Энди Бернема в Киев. Британский политик объявил, что его страна выделит на зимний пакет для Украины 100 млн. фунтов, то есть 135 млн. долларов США, именно на Patriot.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лицензия на производство ракет для Patriot — вопрос не только технологический, но и политический. Это может быть рычагом давления США на Украину и заметим — всего мирового годового выпуска ракет не хватит даже на полгода обороны от атак РФ. В то же время у производителей ракет к ЗРК тоже есть опасения, в частности, что в Украине ракеты будут делать быстрее, дешевле или даже модернизируют.