Огромная воронка, сгоревшие авто, обломки во дворах. Как выглядит Киев после ночной атаки (фото Яна Доброносова)

Россияне продолжают терроризировать Киев

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Соломенский район пострадал в ходе атаки России на Киев в ночь на 8 сентября. Там погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит Соломенский район после очередного российского обстрела. На одной из локаций – большая воронка от вражеской ракеты. Повреждены многоэтажки, сгорело несколько автомобилей.

В результате падения обломков в Соломенском районе возникли пожары в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах. Также горело нежилое помещение.

Район затянуло дымом. Фото: Ян Доброносов

Одна из пострадавших жительниц. Фото: Ян Доброносов

Люди убирают свои поврежденные квартиры. Фото: Ян Доброносов

Россия атакует мирных жителей. Фото: Ян Доброносов

Машина во дворе выгорела полностью. Фото: Ян Доброносов

Один из пострадавших дворов. Фото: Ян Доброносов

Сгорело несколько машин. Фото: Ян Доброносов

Воронка во дворе от обломка российской ракеты. Фото: Ян Доброносов

Поврежденное здание. Фото: Ян Доброносов

В многоэтажке вылетели окна и рамы. Фото: Ян Доброносов

Взрывная волна сбила яблоки с яблони. Фото: Ян Доброносов

Утро в дыму. Фото: Ян Доброносов

Атака на Киев 8 сентября

Повреждения и падения обломков зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах столицы. Повреждены многоквартирные жилые дома, школа, магазины, административное здание и автомобили.

Погибли двое людей человека. В КМВА сообщили, что по состоянию на 10:20 количество пострадавших в Киеве увеличилось до 12 человек. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что для ночной атаки по Украине россияне использовали баллистику, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "шахеды". Есть значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры в столице.

Напомним, Ян Доброносов показал, как выглядят другие районы Киева после атаки 8 сентября. К утру столицу затянул дым.