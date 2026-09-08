Огромная воронка, сгоревшие авто, обломки во дворах. Как выглядит Киев после ночной атаки (фото Яна Доброносова)
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Россияне продолжают терроризировать Киев
Соломенский район пострадал в ходе атаки России на Киев в ночь на 8 сентября. Там погибли два человека, еще восемь получили ранения.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит Соломенский район после очередного российского обстрела. На одной из локаций – большая воронка от вражеской ракеты. Повреждены многоэтажки, сгорело несколько автомобилей.
В результате падения обломков в Соломенском районе возникли пожары в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах. Также горело нежилое помещение.
Атака на Киев 8 сентября
Повреждения и падения обломков зафиксированы в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах столицы. Повреждены многоквартирные жилые дома, школа, магазины, административное здание и автомобили.
Погибли двое людей человека. В КМВА сообщили, что по состоянию на 10:20 количество пострадавших в Киеве увеличилось до 12 человек. Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что для ночной атаки по Украине россияне использовали баллистику, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "шахеды". Есть значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры в столице.
Напомним, Ян Доброносов показал, как выглядят другие районы Киева после атаки 8 сентября. К утру столицу затянул дым.