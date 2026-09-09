В Киеве и не только после атак резко ухудшилось качество воздуха (карта)

Жителей просят закрыть окна

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Из-за пожаров, вызванных вражескими атаками, в Подольском районе Киева ухудшилось качество воздуха. Также повышенная загрязненность воздуха фиксируется в Киевской области — в Вишневом, Броварах и Обухове, Белой Церкви, а также в городе Полтава.

Об ухудшении качества воздуха в Подольском районе Киева сообщает КГГА. Пока воздух не придет в норму, специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя включить его на максимальный режим работы.

Киевская ОВА информирует об ухудшении качества воздуха по состоянию на утро 9 сентября в городах Вишневое, Обухов и Бровары. По результатам среднесуточных наблюдений, загрязнителем в умеренных концентрациях является мелкодисперсная пыль.

Это подтверждает сайт по отслеживанию качества воздуха saveecobot. Также, по его данным, повышенный уровень загрязненности воздуха наблюдается в городе Белая Церковь (Киевская область) и Полтава.

Ухудшение качества воздуха в Киеве и области 9.09.2026. Карта: saveecobot

Качество воздуха в Украине 9.09.2026. Карта: saveecobot

Как сообщал "Телеграф" утром 9 сентября Россия ударила по жилому дому в Киеве. Повреждена 22-этажка, вражеский "шахед" влетел в среднюю часть здания – на уровне 11-12 этажа. Есть пострадавшие, несколько квартир уничтожены, а в других повреждены фасады, выбито остекление и т.д.